Нефть и газ. Сильный доллар, запасы США и заявления Дании

Фьючерсы на природный газ в третий раз за месяц преодолевают сопротивление на $3,392 — позитивно. Ключевой вопрос — смогут ли они на этот раз закрепиться выше. Ключевыми сопротивлениями на пути роста выступают уровни $3,563 и $3,642 за MMBtu.