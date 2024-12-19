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Нефть и газ. Сильный доллар, запасы США и заявления Дании

Нефть марки Brent продолжила сползать: сегодня котировки находятся ниже 20-дневной скользящей средней ($73 за баррель) — негативно, отметила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Chi Shiyong/VCG/ТАСС

Несмотря на позитивные данные об очередном недельном сокращении запасов в США, давление оказывает продолжающийся рост индекса доллара DXY. Это негатив для цен всех сырьевых товаров, торгующихся в долларах.

Причиной усиления американской валюты стала вчерашняя риторика Джерома Пауэлла — в 2025 г. Федрезерв намерен быть осторожнее в вопросе дальнейшего снижения ставок.

Новостной фон

∙ По данным EIA, запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 0,93 млн баррелей — сильнее ожиданий. Запасы бензина выросли на 2,35 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 3,18 млн баррелей.

∙ Дания считает, что Россия может начать использовать военные корабли для сопровождения своих нефтяных танкеров, что может привести к эскалации отношений с НАТО.

∙ Годовой диапазон колебаний нефтяных цен достиг минимума с 2019 г.

∙ По мнению Sinopec, потребление нефти в Китае достигнет пика к 2027 г., так как спрос на дизельное топливо и бензин снижается.

∙ Экспорт нефти из Саудовской Аравии в октябре вырос до самого высокого уровня за четыре месяца.

∙ Glencore наращивает покупки ближневосточной нефти для НПЗ Bukom в Сингапуре.

Фьючерсы на природный газ в третий раз за месяц преодолевают сопротивление на $3,392 — позитивно. Ключевой вопрос — смогут ли они на этот раз закрепиться выше. Ключевыми сопротивлениями на пути роста выступают уровни $3,563 и $3,642 за MMBtu.

Сегодня вечером EIA опубликует очередной еженедельный отчет по рынку природного газа.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».