Минэкономики определилось с новым регулированием переработок и увольнений

В настоящее время только 11% работающих сверхурочно получают дополнительную оплату, следует из материалов к законопроекту. В 2023 году Росстат фиксировал многолетний максимум по длительности фактического рабочего времени на основании опросных данных, а в 2024 году (по этим же данным за три квартала) продолжительность рабочих часов остается на уровне 2023-го — это может означать, что с переработками по-прежнему сталкивается значительное количество людей. По данным hh.ru, в целом сверхурочный труд бывает у двух третей занятых, а почти треть (29%) перерабатывает каждый или почти каждый день, сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина со ссылкой на осенний опрос организации.