Минэкономики определилось с новым регулированием переработок и увольнений

Минэкономразвития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс с целью увеличить гибкость рынка труда на фоне нехватки персонала. Это следует из сопроводительных материалов к законопроекту от начала декабря, с которыми ознакомился РБК (их подлинность подтвердил знакомый с содержанием источник). Ключевые изменения коснутся регулирования переработок, условий заключения, корректировки, а также прекращения трудового договора, работы из отпуска, ограничений для женщин.
О том, что Минэкономразвития работает над снятием законодательных ограничений на рынке труда, в том числе связанных со сверхурочной работой, ранее говорил глава ведомства Максим Решетников. «Люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — аргументировал он необходимость изменений.
В Минэкономразвития перенаправили вопросы РБК в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. РБК направил запросы в аппарат Голиковой и Минтруд.
Как хотят изменить подход к переработкам
Минэкономразвития предлагает следующие решения в сфере регулирования сверхурочного труда.
Установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год.
Согласно действующему законодательству, продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. То есть, например, если сотрудник отработал в понедельник сверхурочно четыре часа, то во вторник на дополнительную работу его оставлять нельзя.
Исключением из предлагаемого регулирования должны стать работники государственных и муниципальных учреждений, работающие по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы. Для них продолжительность сверхурочной работы будет ограничена 120 часами в год.
Оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере за каждый час работы.
На сегодняшний день работодатель обязан оплачивать первые два часа сверхурочной работы не менее чем в полуторном размере от заработной платы, последующие часы — не менее чем в двойном размере.
Снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств.
Трудовой кодекс не допускает отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. В отношении последних этот запрет необходимо снять — при условии согласия работника и оплаты в двойном размере, считают авторы поправок.
Кого затронут нормы по сверхурочному труду
В настоящее время только 11% работающих сверхурочно получают дополнительную оплату, следует из материалов к законопроекту. В 2023 году Росстат фиксировал многолетний максимум по длительности фактического рабочего времени на основании опросных данных, а в 2024 году (по этим же данным за три квартала) продолжительность рабочих часов остается на уровне 2023-го — это может означать, что с переработками по-прежнему сталкивается значительное количество людей. По данным hh.ru, в целом сверхурочный труд бывает у двух третей занятых, а почти треть (29%) перерабатывает каждый или почти каждый день, сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина со ссылкой на осенний опрос организации.
«В условиях дефицита кадров в последний год переработки стали действительно серьезным фактором на рынке труда, влекущим за собой не только раннее выгорание, повышенную текучесть кадров, но и негативное влияние на здоровье работников. Очевидно, что переработки нуждаются в обновлении на уровне ТК РФ для приведения сложившейся практики к реальной ситуации», — отметила она.
Сверхурочная работа — это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего дня, напоминает адвокат Orchards Сергей Мацкевич. «Если работник по своей инициативе задерживается на рабочем месте, то доказать факт сверхурочной работы сложно», — констатирует он.
Регуляторные изменения, предлагаемые Минэком, затронут организации, где период и учет рабочего времени строго регламентирован. «В первую очередь это производственные предприятия. Может быть, и работник, и работодатель были бы согласны на привлечение к работе сверх установленных ч. 6 ст. 99 ТК РФ пределов, но это сделать невозможно. Для таких ситуаций эта новелла актуальна», — объясняет Мацкевич.
Увеличение ежедневной продолжительности рабочего дня крайне негативно скажется на здоровье работающего населения и, как следствие, на демографической ситуации и производительности труда, скептична заместитель председателя правления Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. По ее словам, действующее нормирование сверхурочной занятости обосновано исследованиями в области медицины труда. «В настоящее время фиксируется рост профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний, травматизма, смертей на рабочих местах от сердечно-сосудистых заболеваний, рост случаев онкологии в результате воздействия вредных производственных факторов», — утверждает Кузьмина. «Экономическая выгода каких-то работодателей за счет интенсификации труда работников в перспективе обернется стратегическим проигрышем для всех», — опасается зампред ФНПР.
Что предлагается в плане увольнений и найма
Часть предложений Минэкономразвития по повышению гибкости рынка труда касается порядка заключения, расторжения и изменения условий трудового договора. Среди них:
Сокращение срока уведомления работника об изменениях условий трудового договора по инициативе работодателя — с двух месяцев до одного.
Если работник не согласен работать в новых условиях, работодатель обязан предложить ему другую имеющуюся работу, и по действующим правилам при его отказе трудовой договор расторгается по общим основаниям. Минэкономразвития предлагает нормативно закрепить выплату дополнительной компенсации работнику в размере месячного заработка в этой ситуации.
Кроме того, в случае, если организацию ликвидируют или же происходит сокращение штата, а персональное уведомление работников об увольнении в связи с этим невозможно, предлагается разрешать использовать для этого почту или средства электронного документооборота.
Расширение причин для расторжения трудового договора по инициативе работодателя
Минэкономразвития предлагает дать работодателю право расторжения трудового договора с сотрудником, если он не является на рабочее место в течение четырех месяцев по неизвестным причинам. Кроме того, предлагается считать однократным грубым нарушением трудовых обязанностей (из-за которого можно увольнять сотрудника в одностороннем порядке) хищение по месту работы, за которое была установлена мера ответственности в виде судебного штрафа или постановления судьи, даже если уголовное преследование было прекращено в связи с применением такой меры.
На практике проблема состоит в том, что за прогул уволить можно только при соблюдении процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности, предусмотренной 192−193 ТК РФ, которая предполагает в том числе предварительное получение объяснений и установление причин невыхода на работу, поясняет Мацкевич. «Если работник “теряется” и не выходит на связь, сделать это невозможно, поэтому бывают случаи, когда такие работники объявляются и суды их восстанавливают на работе даже спустя несколько лет», — описывает ситуацию он.
Говоря о норме, которая предполагает увольнение при вынесении судебного штрафа или постановления суда за хищение, Мацкевич указывает, что такое уточнение необходимо, поскольку на данный момент ТК РФ позволяет увольнять за хищение, установленное приговором суда, и эта норма не предполагает расширительного толкования. «Дисциплинарный проступок в данном случае образует именно сам факт хищения, поэтому не должно играть решающего значения, в каком процессуальном документе он установлен», — считает эксперт.
Установление срока отзыва работником заявления об увольнении по собственному желанию.
Сделать это можно будет не позднее чем за три дня до окончания срока предупреждения об увольнении (две недели). По действующему законодательству такой срок не закреплен, и отозвать заявление сотрудник может в любой день, включая последний день работы.
Снятие запрета на испытательный срок при приеме на работу лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование, в течение года с момента его получения.
В настоящее время не устанавливается испытательный срок для лиц, впервые трудоустраивающихся по полученной специальности, в течение года после окончания учебного заведения. Исключением будут лица, заключившие договор о целевом обучении: они сохранят право на устройство на работу без испытательного срока.
Увеличение с 35 до 70 человек численности работников, с которыми работодатели — субъекты малого и среднего бизнеса могут заключить срочный договор.
Эта мера будет востребована у бизнеса, который имеет выраженный сезонный характер, считает глава «Опоры России» Александр Калинин. Например, у горнолыжных комплексов или сельскохозяйственных предприятий, которым не нужны работники на весь год, а на сезон — три-четыре месяца. Сейчас указанное ограничение подталкивает организации к применению серых схем, считает он.
Какие могут быть новеллы в сфере женского труда
Законопроект также предлагает изменения в части продолжительности рабочей недели для женщин в селах. На сегодняшний день закон гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. При этом оплата остается прежней, как и при полной 40-часовой рабочей неделе. Минэкономразвития предлагает сохранить эту льготу только для тех россиянок, которые работают в организациях сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.
Смысл этой нормы в том, чтобы льготу по сокращенному рабочему времени получали только занятые на селе в отраслях, максимально относящихся к природе, связанных с землей, считает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Не все производства на селе можно действительно назвать сельскими, особенно в условиях распространения интернета и цифровых технологий, указывает он.
Одним из аргументов в пользу введения в 2019 году сокращенного количества рабочих часов для женщин в сельской местности была неразвитость социальной инфраструктуры там, что требует большей включенности в уход за детьми, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Кроме того, в России и так фиксируется отток населения из сел из-за низкой оплаты труда, а отмена льготных условий при прочих равных может его усугубить, считает он.
Кому выгодны изменения Трудового кодекса
Законопроект вобрал в себя многие предложения «Деловой России» — в частности, увеличение официально разрешенного времени переработок до 240 часов, отмечает Данилов-Данильян. В целом документ дает больший простор для договоренностей между работодателем и работником на фоне нехватки кадров. По его мнению, такое регулирование выгодно обеим сторонам, тем более что гражданам запретить работать дополнительно нельзя.
«Тем, кто хочет получить больший доход, надо идти навстречу. Защита человека иногда превратно толкуется и выливается в то, что ему самому — не работодателю — ставят запреты. А работодатели вынуждены бегать за работниками в условиях кадрового дефицита», — поясняет он.
Подобные предложения по повышению гибкости рынка труда неоднократно выдвигались бизнесом с целью прежде всего экономии на зарплатном фонде, категоричен Сафонов. Вместо того чтобы нанять дополнительный персонал, работодателю выгоднее привлечь к переработкам существующий. При этом действующие нормы Трудового кодекса никак не ограничивают работодателей, желающих использовать по максимуму имеющиеся трудовые ресурсы: для этого они могут использовать механизм внутреннего совместительства, утверждает Сафонов.
Эксперт подчеркивает, что любая сверхнормативная работа в конце концов приводит к выгоранию, болезням и несчастным случаям на производстве. В условиях дефицита кадров сотрудникам выгоднее не перерабатывать, а найти работодателя, способного предложить более высокую зарплату без сверхурочного труда, предостерегает он.
Кроме того, перечисленные нормы никак не меняют ситуацию для 89% работников, которые не получают оплаты за переработки, указал Сафонов. Было бы правильно предложить пути повышения трудовых гарантий для них, считает эксперт.