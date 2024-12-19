Как изменятся цены на квартиры с 1 января 2025 года

Егор Добрынин, коммерческий директор ПСК Дом девелопмент, считает, что в январе 2025 года на рынке недвижимости продолжатся тенденции, сформировавшиеся в конце 2024 года. На первичном рынке цены немного вырастут, а на вторичном сохранится тренд на предоставление скидок.
Рынок недвижимости начнет новый год в условиях отмены льготной ипотеки и продления программы семейной ипотеки. Но люди продолжат рассматривать жилье как надежный инструмент для сохранения сбережений во времена экономической нестабильности и высокой инфляции.
«На вторичном рынке владельцы, заинтересованные в быстрой продаже своей недвижимости, будут готовы снизить цену до 10%. На первичном рынке прогнозируется незначительный рост цен. Основная причина — увеличение себестоимости строительства новых объектов: дорожают человеческий труд, логистика и строительные материалы, а также высокие ставки по кредитам, которые увеличивают расходы застройщиков на начальном этапе проекта», — объяснил эксперт.
Покупатели, решившиеся на приобретение квартиры в начале года, смогут зафиксировать текущую цену, избежав возможного будущего удорожания.
Нисходящий тренд без резких всплесков
В целом, наступающий год однозначно будет проходить для рынка недвижимости «не очень здорово». Причина — ключевая ставка ЦБ, рассказывает Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм».
В ближайшую пятницу ее могут поднять до 23−25% годовых, сделав кредитование еще более недоступным, хотя уже сейчас количество ипотечных сделок относительно прошлого года снизилось вдвое.
«Поэтому ждать, что цены вдруг резко начнут расти, определенно не стоит как минимум до конца года — возможно, в 4 квартале уже будут видны очертания реального снижения ключевой ставки», — считает Кричевский.
Прогнозы по снижению тоже могут варьироваться в зависимости от того, как сильно будет повышена ключевая ставка в ближайшие заседания ЦБ.
«Но ждать, что цены снизятся менее, чем на 5% по итогам года к ценам текущих объявлений и на 10−15% — относительно реальных сделок, по меньшей мере наивно», — уверяет эксперт.
Так что, по его словам, довольно оптимистичный сценарий — это «продолжение нисходящего тренда без каких-либо резких всплесков» с постепенным замедлением к концу года по мере того, как начнет снижаться ключевая ставка и ипотека станет доступнее.
Квартира «по акции»
В 2025 году застройщики будут еще активнее привлекать клиентов с помощью программ лояльности и специальных акций, например, «квадратные метры в подарок», «чистовая отделка в подарок», «скидка на покупку второй квартиры», «получите кешбек за покупку в виде сертификатов на стройматериалы и мебель».
В январе и, скорее всего, на протяжении всего следующего года, увеличится количество сделок без участия ипотечных кредитов.
На вторичном рынке уже становятся популярными «встречные» сделки, когда покупатель одновременно продает одно жилье и приобретает другое, а также сделки за наличные. На первичном рынке девелоперы все чаще будут предлагать квартиры в рассрочку — и эта тенденция сохранится, считает Добрынин.
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