Как изменятся цены на квартиры с 1 января 2025 года

Российский рынок недвижимости в 2024 году столкнулся с рядом изменений — отмена массовой льготной ипотеки, ужесточение программы для «айтишников», выделение лимитов для семейной ипотеки и так далее. Это, а также ключевая ставка Банка России, оказывали значительное влияние на стоимость жилья. Каких цен на квартиры ждать россиянам в Новом году, Финансам Mail рассказали эксперты.