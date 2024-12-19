Экономист сравнила инфляцию в России с «замкнутым кругом»

«Дефицит кадров и производственных мощностей приводят к росту зарплат и стоимости промышленного оборудования, что также находит свое отражение в ценах. Если финансирование возросших расходов происходит за счет привлечения кредитов, то процентные ставки по ним также закладываются в итоговую цену», — добавила экономист.