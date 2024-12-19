Экономист сравнила инфляцию в России с «замкнутым кругом»

Она пояснила, что рост цен подогревается падением курса рубля, поскольку импорт становится дороже, а также проблемами с платежами за рубеж и логистикой: компании вынуждены увеличивать оборотный капитал из-за риска срыва поставок. Это требует дополнительных ресурсов, которые закладываются в цены производимых товаров.
«Дефицит кадров и производственных мощностей приводят к росту зарплат и стоимости промышленного оборудования, что также находит свое отражение в ценах. Если финансирование возросших расходов происходит за счет привлечения кредитов, то процентные ставки по ним также закладываются в итоговую цену», — добавила экономист.
Кроме того, отметила эксперт, недостаточный уровень конкуренции среди производителей потребительских товаров в стране наделяет компании возможностью увеличения цен без потери доли рынка.
При этом достаточно высокий уровень неравенства в России приводит к тому, что для сохранения уровня потребления граждане с небольшими доходами вынуждены прибегать к кредитам. По словам Дарьи Динец, это эквивалентно сокращению потребления на уровень процентных ставок.
«Совокупность перечисленных причин действительно может сделать инфляцию новой нормой, однако развитие конкурентной национальной промышленности, транспорта и логистики в состоянии разорвать этот “порочный круг”», — заключила экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».