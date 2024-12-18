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Суд поддержал ФАС в деле о размещении рекламы вклада Альфа-банка

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Суд поддержал ФАС в деле, связанном с размещением рекламы вклада Альфа-банка, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Банк пытался оспорить законность решения службы. Ранее в ФАС России обратились граждане с жалобами на рекламу вклада АО “Альфа-банк”», — напомнили в ФАС.

Служба установила, что в 2023 году реклама демонстрировалась на цифровых рекламных конструкциях в нескольких регионах. В ней сообщалось: «Альфа-банк. Лучшая в стране ставка по вкладу 15%». Кроме того, реклама распространялась и в эфирах радиостанций. В ней содержалась следующая информация: «Лучшая ставка в стране в Альфа-банке. Получайте 15% годовых по Альфа-вкладу. Не просто выгодно: Альфа-выгодно».

«На момент распространения этой рекламы иными банками размещались предложения по вкладам с равными или более высокими ставками», — уточнили в ФАС. Ведомство признало рекламу недостоверной, выдало АО «Альфа-банк» предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовало банк. Организация предоставила в службу отчет об исполнении предписания.

В сентябре 2024 года служба воспользовалась своим правом и обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы с просьбой обязать АО «Альфа-банк» разместить за свой счет контррекламу. Суд полностью удовлетворил иск ведомства.

В контррекламе банк обязан указать, что ФАС России признала рекламу вклада недостоверной, ставка по нему не является лучшей в стране. Контрреклама должна транслироваться в эфире радиостанций «Русское Радио» и радио «Монте-Карло» в течение семи дней подряд один раз в сутки в прайм-тайм, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске на десяти цифровых рекламных конструкциях в каждом городе в течение семи дней подряд десять раз в сутки. Банк должен исполнить решение суда и предоставить в ФАС России отчет о размещении контррекламы.