Суд поддержал ФАС в деле о размещении рекламы вклада Альфа-банка

В контррекламе банк обязан указать, что ФАС России признала рекламу вклада недостоверной, ставка по нему не является лучшей в стране. Контрреклама должна транслироваться в эфире радиостанций «Русское Радио» и радио «Монте-Карло» в течение семи дней подряд один раз в сутки в прайм-тайм, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске на десяти цифровых рекламных конструкциях в каждом городе в течение семи дней подряд десять раз в сутки. Банк должен исполнить решение суда и предоставить в ФАС России отчет о размещении контррекламы.