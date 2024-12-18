Россиянам рассказали, о какой прибавке к зарплате просить работодателя

«С начала текущего года доллар подорожал к рублю на 12,36%. Следовательно, у работодателя в среднем можно просить повышения на 10% и чуть выше в нынешних макроэкономических условиях. При этом идеальным для эффективных переговоров с боссом выглядит диапазон 10−15%. А если это особо ценный, опорный и высококвалифицированный специалист, то смело можно просить прибавки в зарплате от 10% до 20%. Периодически напоминать о повышении заработной платы не зазорно, а в текущих уникальных условиях на рынке занятости даже необходимо», — отметил Шнейдерман.