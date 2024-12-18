Программу маткапитала продлят до 2030 года включительно

«По инициативе президента программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно, и для этого мы сегодня рассмотрим необходимые поправки в действующее законодательство», — сказал он.
Кроме того, отметил премьер, материнский капитал продолжит индексироваться. По словам главы правительства, повышение будет с февраля 2025 года.
«Уже с февраля месяца он составит более 676 тыс. рублей на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тыс.», — пояснил Мишустин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».