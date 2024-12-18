Предновогодняя распродажа

Российские авиакомпании продолжают наращивать объемы перевозок: в ноябре суммарный пассажиропоток вырос на 4,8% по сравнению с 2023 годом и составил 7,9 млн человек (повысившись на 1,4%, до 5,8 млн, на внутренних линиях и на 15,8%, до 2,1 млн, на международных). Аэрофлот (AFLT 47,67 ₽, −0,06%) в ноябре перевез 50% от общего числа пассажиров или 4 млн человек, что отражает рост на 11% по сравнению с 2023 годом. При этом занятость кресел крупнейшего авиаперевозчика страны остается на высоком уровне, достигая 89,7%, что в сочетании с ростом цен на авиабилеты (на 22,5% на внутренних рейсах и на 3% на зарубежных) сохраняет благоприятные условия для выхода на чистую прибыль по итогам года. Мы полагаем, что тенденция с ускорением роста затрат сохранится в IV квартале, хотя Аэрофлот перестанет быть убыточным и даже может выплатить дивиденды на уровне 4 ₽ на одну акцию.