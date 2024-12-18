Нефть и газ. Запасы США и новшества морского права

Сопротивлением выступает район $74,5. Глобально актив торгуется в боковом диапазоне $70−75 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают новости об усилении санкций против российской нефти, а также данные о сокращении запасов нефти в США свыше ожиданий рынка.
Сегодня в фокусе внимания — риторика ФРС по динамике ставки на 2025 г., а также официальные данные EIA о состоянии запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Новостной фон
∙ По данным API, за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 4,7 млн баррелей. Рынок прогнозировал снижение на 1,85 млн. Это четвертая неделя снижения из последних восьми. Официальные данные поступят сегодня от EIA.
∙ Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония начнут проверку страховых документов судов, проходящих через Ла-Манш, Датские проливы, Финский залив и проливы между Швецией и Данией. Действия нацелены на дезорганизацию работы теневого флота России, однако противоречат положениям международного права о беспрепятственном судоходстве. Суда имеют право игнорировать запросы о страховке. Тем не менее премьеры-министров Эстонии и Норвегии заявили, что если танкеры не захотят сотрудничать, то прибрежные власти смогут использовать «право на подозрение» (right of suspicion) как предлог для взятия судна на абордаж и досмотра.
∙ Великобритания ввела новые санкции в отношении предполагаемых посредников в торге российской нефтью, а также против еще 20 судов так называемого теневого флота.
∙ Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что страна намерена исполнить в 2025 г. план по увеличению добычи.
∙ Рынок ближневосточной нефти ужесточается на фоне проблем с поставками иранской нефти и планов ОАЭ по ограничению объемов продаж в начале 2025 г.
∙ Морской экспорт российской нефти сократился на 11% с октября. Причины — соблюдение договоренностей ОПЕК+; рост нефтепереработки в стране, что сокращает объемы нефти, доступные для экспорта; усиление санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть.
∙ Дональд Трамп готов отдать приказ об ускорении бурения новых скважин «в считанные секунды» после своей инаугурации 20 января.
∙ Катар повысил цену на февральские партии нефти с месторождения Аль-Шахин.
Фьючерсы на природный газ смогли удержать краткосрочный восходящий тренд и в третий раз подошли к зоне сопротивления на $3,392-$3,563. Котировки пока не могут преодолеть нижнюю границу указанной зоны.
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