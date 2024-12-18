Нефть и газ. Запасы США и новшества морского права

∙ Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония начнут проверку страховых документов судов, проходящих через Ла-Манш, Датские проливы, Финский залив и проливы между Швецией и Данией. Действия нацелены на дезорганизацию работы теневого флота России, однако противоречат положениям международного права о беспрепятственном судоходстве. Суда имеют право игнорировать запросы о страховке. Тем не менее премьеры-министров Эстонии и Норвегии заявили, что если танкеры не захотят сотрудничать, то прибрежные власти смогут использовать «право на подозрение» (right of suspicion) как предлог для взятия судна на абордаж и досмотра.