АСВ планирует запустить получение страхового возмещения через СБП

«Мы будем расширять каналы выплат страхового возмещения. С Банком России и с НСПК мы хотим запустить пятый способ получения страховки — через систему быстрых платежей. Если такая замечательная система существует, то значит, она должна быть использована также в наших целях», — отметил Мельников.