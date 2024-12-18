«Мы будем расширять каналы выплат страхового возмещения. С Банком России и с НСПК мы хотим запустить пятый способ получения страховки — через систему быстрых платежей. Если такая замечательная система существует, то значит, она должна быть использована также в наших целях», — отметил Мельников.
АСВ планирует запустить получение страхового возмещения через СБП
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Национальная система платежных карт (НСПК) расширят каналы выплат страхового возмещения для вкладчиков банков с отозванной лицензией. Получить страховое возмещение по вкладу можно будет через СБП (систему быстрых платежей), заявил в ходе конференции «Банковское право России» генеральный директор АСВ Андрей Мельников.