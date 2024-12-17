Творцов пересчитали на рубли. Эксперты оценили экономику креативного сектора

Пилотное исследование состояния российской креативной экономики, проведенное экспертами ВШЭ по заказу Агентства стратегических инициатив, расширяет представление о масштабах этого сектора. Подсчитано, что в нем трудятся 4,6 млн человек, или 6,2% всех занятых в РФ. Выручка творческих индустрий в 2023 году составила 14,5 трлн руб., или 3,7% от показателя по всей экономике. Исследователи рассчитали мультипликативный эффект вложений в сектор — 1 ₽ затрат в нем приводит к росту объема выпуска в экономике на 2,85 ₽ и к увеличению доходов федерального бюджета на 0,25 ₽ Все эти расчеты понадобятся властям в следующем году, когда в силу вступит закон о креативных индустриях и государство утвердит их точный перечень, а также создаст реестр «творцов» для регулирования и оказания точечной господдержки.