NYT: глава ФРС Пауэлл готовится к очередному столкновению с Трампом

История противостояния
Напряженность между Трампом и ФРС, похоже, снова может обостриться, и американский центробанк находится в состоянии повышенной готовности, говорится в статье.
В ходе предвыборной кампании Трамп обещал «снижения процентных ставок, подобных которым вы никогда раньше не видели». ФРС снижает ставки с сентября и планирует их дальнейшее сокращение по мере ослабления инфляции, но в этом вопросе американский центробанк вряд ли сумеет угодить Трампу.
Поводы для столкновения Трампа и ФРС могут появиться уже на этой неделе. ФРС впервые после президентских выборов опубликует свои экономические прогнозы, и многие предполагают, что они укажут на более пологую динамику снижения процентных ставок в 2025 году, чем ранее предполагали в центробанке.
Неизвестно, как Трамп отреагирует на это. По мнению некоторых экономистов, пока ставки снижаются, Трамп может не беспокоиться о том, насколько сильно или как быстро. Однако в свой первый президентский срок он не забывал жаловаться на ФРС. «Было бы здорово, если бы ФРС еще больше снизила процентные ставки», — написал он в декабре 2019 года. В другой раз тогдашний президент отметил, что центробанку следует «снизить ставки до нуля или ниже».
Хотя ранее чиновники ожидали снижения процентных ставок к концу 2025 года до 3,4%, последние экономические события заставили экономистов и инвесторов сомневаться в таком прогнозе. Экономический рост оказался более сильным, чем ожидалось, а американский рынок труда с сентября, похоже, стабилизировался. Поэтому существует риск того, что слишком быстрое снижение ставок может простимулировать экономику таким образом, что инфляция застрянет на слегка повышенном уровне.
Но именно политика Трампа может затруднить резкое снижение ставок. Избранный президент пообещал повысить пошлины для торговых партнеров США и депортировать иммигрантов, что может привести к разгону инфляции.
Действия Трампа против ФРС
На начальном этапе Трамп вряд ли сможет «встряхнуть» руководство ФРС. Президент Джо Байден повторно назначил Пауэлла на должность председателя центробанка, и его нынешний четырехлетний срок истекает только в середине 2026 года.
Увольнение Пауэлла кажется маловероятным. Как дал понять сам Пауэлл, он не верит, что у Белого дома есть законные полномочия для его смещения, и что он не собирается в отставку, если его попросят об этом. А Трамп заявил, что на этот раз у него нет планов сместить председателя ФРС. Но в 2026 году Трамп все же сможет заменить председателя ФРС, а до этого он может усложнить работу центробанка.
Во-первых, Трамп снова может начать публично выступать против ФРС. Хотя критика не заставит центробанк изменить курс (ФРС определяет политику независимо от Белого дома, и ее должностные лица в прошлом доказали свою готовность противостоять Трампу), она может медленно подорвать доверие к ФРС среди избирателей и законодателей. Со временем это начнет играть свою роль. Должностные лица ФРС изолированы от Белого дома, но сам центробанк подотчетен конгрессу, который может вносить поправки в закон, определяющий полномочия центробанка.
Во-вторых, администрация Трампа может стать более креативной. Например, Скотт Бессент, кандидат Трампа на пост министра финансов, уже предположил, что избранный президент может заранее указать, кем он планирует заменить Пауэлла.
Это создаст «теневого» председателя ФРС, и поскольку широкий спектр затрат по займам больше реагирует на ожидания относительно будущей политики ФРС, чем на саму политику, новый кандидат на пост председателя ФРС может снизить реальные процентные ставки только за счет комментариев. Хотя Трамп не поддержал эту идею, она подчеркнула, что предстоящий путь может быть нелегким и опасным для ФРС США.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail