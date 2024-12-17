NYT: глава ФРС Пауэлл готовится к очередному столкновению с Трампом

Увольнение Пауэлла кажется маловероятным. Как дал понять сам Пауэлл, он не верит, что у Белого дома есть законные полномочия для его смещения, и что он не собирается в отставку, если его попросят об этом. А Трамп заявил, что на этот раз у него нет планов сместить председателя ФРС. Но в 2026 году Трамп все же сможет заменить председателя ФРС, а до этого он может усложнить работу центробанка.