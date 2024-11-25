Доллар подешевел после выбора Трампом кандидата на пост главы Минфина

Доллар подешевел по отношению к большинству других важнейших валют после того как избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра финансов основателя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента, пишет Bloomberg.
Индекс доллара (DXY) снизился на 0,64% и на минимуме составил 106,8 пункта по состоянию на 5:35 мск.
Индекс доллара DXY показывает стоимость доллара США к корзине валют стран, которые являются основными торговыми партнерами США. В нее входят евро, иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Индекс рассчитывает Intercontinental Exchange (ICE).
Выбор кандидата на пост следующего министра финансов спровоцировал рост курс валют по всему миру по отношению к доллару, поскольку трейдеры начали снижать ставки на то, что возвращение Дональда Трампа вызовет потрясения на мировых рынках, сообщило издание.
Назначение Бессента сняло некоторые опасения по поводу радикальной экономической политики, которая бы структурно увеличивала дефицит бюджета США, отметили эксперты проекта «Мои Инвестиции».
Участники рынка, опрошенные Bloomberg считают, что Скотт Бессент будет использовать более поэтапный подход к введению пошлин и попытается обуздать дефицит бюджета, что поможет рынку облигаций. Это положительный знак для экономики и рынков США, сообщило агентство.
Бессент с 2011 по 2015 год был главным инвестиционным директором Soros Fund Management — инвестиционной структуры американского миллиардера Джорджа Сороса. Он был советником предвыборной кампании Трампа по экономическим вопросам и предложил политику «3−3−3»: сократить дефицит бюджета на 3% к 2028 году, увеличить ВВП на 3% при помощи дерегулирования экономики и нарастить добычу нефти на 3 млн барр. в сутки. Заявлял, что план республиканца по введению тарифов на весь импорт не приведет к инфляции. C 2021 года Минфин США возглавляет Джанет Йеллен.
Тем не менее, рост доллара за последние восемь недель вряд ли будет полностью сведен на нет, пишет издание. Трейдеры снизили ожидания смягчения ФРС в 2025 году на фоне опасений, что инфляция может ускориться.
Индекс Bloomberg Dollar Spot в пятницу вырос на 0,7%, показав восьминедельный рост, самый продолжительный с сентября 2023 года. Курс евро к доллару упал до двухлетнего минимума, а швейцарский франк по отношению к доллару опустился до минимума с июля.
Индекс Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) отслеживает динамику корзины валют развитых и развивающихся рынков по отношению к доллару США. Индекс включает валюты, которые обладают самой высокой ликвидностью на валютных рынках. В корзину включены валюты 12 крупнейших торговых партнеров США.
Трейдеры, делающие ставку на политику Донадльда Трампа, включающую масштабные торговые пошлины и устойчивый экономический рост, подталкивали доллар вверх восемь недель подряд.
Основатель хедж-фонда Key Square Group Скотт Бессент поддерживает планы Трампа по сокращению налогов и введению пошлин, но инвесторы ожидают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности. Его выдвижение на пост министра финансов США ослабило опасения по поводу протекционистской политики нового президента, которая грозила подстегнуть инфляцию, усилить торговую напряженность и увеличить волатильность рынков.
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