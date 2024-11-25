Доллар подешевел после выбора Трампом кандидата на пост главы Минфина

Бессент с 2011 по 2015 год был главным инвестиционным директором Soros Fund Management — инвестиционной структуры американского миллиардера Джорджа Сороса. Он был советником предвыборной кампании Трампа по экономическим вопросам и предложил политику «3−3−3»: сократить дефицит бюджета на 3% к 2028 году, увеличить ВВП на 3% при помощи дерегулирования экономики и нарастить добычу нефти на 3 млн барр. в сутки. Заявлял, что план республиканца по введению тарифов на весь импорт не приведет к инфляции. C 2021 года Минфин США возглавляет Джанет Йеллен.