Нефть и газ. В фокусе внимания санкции

Нефть марки Brent вчера не смогла пройти выше нисходящего сопротивления, образованного предыдущими максимумами, и перешла к коррекции — вероятно, участники торгов решили зафиксировать прибыль после предыдущей недели роста. При этом цена пока удерживается выше 50-дневной скользящей средней ($73,65 за баррель), что оставляет надежду на возобновление роста. Техническая картина, однако, осложняется тем, что в ней не просматривается устойчивых восходящих формаций, — мы имеем дело скорее со сложным и непредсказуемым боковиком.
Новостной фон сфокусирован преимущественно на новых санкциях против теневого флота России. Новые ограничения были введены со стороны европейских стран. Однако наиболее сильным влиянием на функционирование судов отличаются санкции США. Ранее СМИ сообщали о том, что страна рассматривает возможность введения новых ограничений для российской нефти, вплоть до снижения потолка цен. Такой шаг вполне может способствовать росту цены Brent.
Доллар по отношению к мировым валютам по-прежнему остается сильным, что давит на цены сырьевых товаров. Завтра оказать влияние на индекс DXY может риторика ФРС.
Сегодня Американский институт нефти (API) опубликует данные о недельном изменении коммерческих запасов нефти в стране.
Новостной фон.
∙ ЕС принял 15-й пакет санкций против РФ. Под ограничения попали еще 52 танкера, перевозящих российскую нефть. Общее число судов под европейскими санкциями достигнет 79. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что США тоже рассматривают возможность усиления санкций против российской нефти.
∙ По данным BRS Shipbrokers, теневой флот России прирастает примерно на 10 танкеров в месяц и в настоящее время состоит из 850 судов — это 9% от мирового флота.
∙ Данные Bloomberg по отслеживанию судов свидетельствуют о том, что 68 из 106 танкеров, которые попали под санкции США, ЕС и Великобритании, простаивают вблизи российских портов с октября 2023 г. Не совсем понятно, как эта информация соотносится с ранее опубликованной статьей Bloomberg о том, что подсанкционные суда подают ложные сигналы о своем местоположении.
∙ 12 стран, включая страны с выходом к Балтийскому морю, намерены ужесточить проверку страхования судов, перевозящих российскую нефть. Напомним, что западные страховые компании потеряли существенную долю рынка после того, как был введен потолок цен на российскую нефть. Для обхода этого потолка перевозчики стали пользоваться услугами российских страховщиков. Теперь Великобритания и ряд других стран Балтийского моря заявляют, что указанные суда недостаточно застрахованы от экологических рисков (например, от риска разлива нефти). Правительства данных стран намерены поручить своим морским властям запрашивать доказательства страхования у судов так называемого теневого флота, которые проходят через Ла-Манш, Датские проливы, пролив между Данией и Швецией, а также Финский залив. При этом в регионе действует многовековое соглашение о свободе судоходства, которое не позволяет препятствовать проходу судов. Танкеры имеют право отклонять любые запросы о подтверждении страховки.
∙ Объем промышленного производства в Китае превысил прогноз, но рост розничных продаж замедлился.
∙ Цели Трампа и Саудовской Аравии могут совпасть в том случае, если администрация нового президента усилит санкции против иранской нефти. Это позволит убрать с рынка 1,7 млн б/с и поддержать цены выше $70 за баррель (уровень, необходимый для бурения новых скважин в Пермском бассейне). Саудовская Аравия в таком сценарии могла бы нарастить объем своего экспорта.
Фьючерсы на природный газ торгуются выше линии своего месячного тренда (~$3,157), что дает шанс на попытку прохода выше. Пробой тренда, напротив, чреват усилением коррекции и спуском к $2,88-$2,95 за MMBtu.
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