Нефть и газ. В фокусе внимания санкции

∙ 12 стран, включая страны с выходом к Балтийскому морю, намерены ужесточить проверку страхования судов, перевозящих российскую нефть. Напомним, что западные страховые компании потеряли существенную долю рынка после того, как был введен потолок цен на российскую нефть. Для обхода этого потолка перевозчики стали пользоваться услугами российских страховщиков. Теперь Великобритания и ряд других стран Балтийского моря заявляют, что указанные суда недостаточно застрахованы от экологических рисков (например, от риска разлива нефти). Правительства данных стран намерены поручить своим морским властям запрашивать доказательства страхования у судов так называемого теневого флота, которые проходят через Ла-Манш, Датские проливы, пролив между Данией и Швецией, а также Финский залив. При этом в регионе действует многовековое соглашение о свободе судоходства, которое не позволяет препятствовать проходу судов. Танкеры имеют право отклонять любые запросы о подтверждении страховки.