ЦБ ограничит рост платежей по ипотеке от застройщика

Кроме того, Банк России намерен ограничить льготный период, после которого платеж будет повышаться. Такой период будет длиться максимум три года. Согласно проекту, если в течение первых трех лет с момента выдачи хотя бы один платеж по кредиту превышает средний платеж за предыдущий год на 20% и более, то банк обязан будет повысить резерв по такой ссуде на 50 п.п. Также следующие годы увеличения платежей также будут наказывать ростом резерва на величину до 50 п.п.