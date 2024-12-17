ЦБ ограничит рост платежей по ипотеке от застройщика

Регулятор напомнил, что покупатель, оформив ипотеку от застройщика, в течение льготного периода ежемесячно вносит небольшие суммы, а затем размер платежей резко повышается. По мнению ЦБ, такая схема несет риски, поэтому планируется ужесточить выдачу таких кредитов.
«Новые схемы в ипотеке предполагают небольшие размеры платежей первые один — пять лет кредита (льготный период) с более чем двукратным ростом в дальнейшем. При этом также завышается цена квартиры. Резкий рост месячного платежа в будущем повышает риски дефолта заемщиков после окончания льготного периода (step-up риск)», — сказано в проекте.
Кроме того, Банк России намерен ограничить льготный период, после которого платеж будет повышаться. Такой период будет длиться максимум три года. Согласно проекту, если в течение первых трех лет с момента выдачи хотя бы один платеж по кредиту превышает средний платеж за предыдущий год на 20% и более, то банк обязан будет повысить резерв по такой ссуде на 50 п.п. Также следующие годы увеличения платежей также будут наказывать ростом резерва на величину до 50 п.п.
Банк России подчеркнул, что данная норма вступит в силу спустя 30 дней после официального опубликования указания и будет применяться только к новым ипотечным выдачам.
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