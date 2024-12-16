Аналитики предсказали курс биткоина выше 180 тысяч долларов

«Мы прогнозируем, что биткоин будет оценен примерно в 180 тыс. долларов, Ethereum будет торговаться выше 6 тыс. долларов, Solana превысит 500 долларов, а Sui превысит 10 долларов», — сказано в публикации.
Кроме того, по мнению аналитиков, в США биткоин примут в качестве стратегического резерва, а число стран, которые будут добывать первую криптовалюту на государственном уровне, увеличится. Также ожидается рост количества компаний с биткоином в качестве корпоративного резервного актива, примерно на 40%.
В VanEck полагают, что 2025 год станет годом прорыва для токенизированных ценных бумаг. Так, их совокупная стоимость должна превысить 50 млрд долларов. Отмечается, что в 2024 году совокупная стоимость токенизированных ценных бумаг составляет 12 млрд долларов.
Помимо этого, по словам аналитиков, в 2025 году объем торгов на рынке NFT восстановится до 30 миллиардов долларов с 8 миллиардов за неполный 2024 год.
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