Аналитики предсказали курс биткоина выше 180 тысяч долларов

Кроме того, по мнению аналитиков, в США биткоин примут в качестве стратегического резерва, а число стран, которые будут добывать первую криптовалюту на государственном уровне, увеличится. Также ожидается рост количества компаний с биткоином в качестве корпоративного резервного актива, примерно на 40%.