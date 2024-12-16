«Т-Технологии»: количество покупок россиян в «черную пятницу» выросло на 4%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Количество покупок россиян в дни распродаж на «черную пятницу» (29 ноября — 1 декабря) выросло на 4%, а средний чек на 13% (до 2 763 рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Больше всего выросли объемы продаж техники и электроники, детских товаров, косметики, а также одежды и обуви. Об этом сообщается в исследовании «Т-Кассы» и «Т-Рассрочки» (входят в группу «Т-Технологии»), с которым ознакомился ТАСС.
«Количество покупок россиян в “черную пятницу” выросло на 4%, а средний чек — на 13% (до 2 763 рублей). Таким образом, рост количества покупок в “черную пятницу” замедлился по сравнению с 2023 годом на 8 процентных пунктов. При этом объемы продаж в “черную пятницу” 2024 года выросли по сравнению с прошлым годом на 17%», — говорится в сообщении.
В «Т-кассе» отмечают, что средний чек и объем продаж выросли выше тех показателей, которые сервис изначально прогнозировал. «Причиной может быть резкое повышение курса доллара, из-за которого многие продавцы подняли цены на товары», — отмечают аналитики.
Если сравнивать с покупательской активностью в другие дни ноября (кроме распродажи на «день холостяка» 11 ноября), в «черную пятницу» 2024 года заметно выросли объемы продаж в категориях «электроника и техника» (на 40%), «детские товары», «косметика», «одежда и обувь» (рост по 30%). Минимальный прирост — в категориях «стройматериалы» и «маркетплейсы»: порядка 10%.
«С 2019 года общий объем продаж в среднем растет на 10−40% в зависимости от категории по сравнению с другими днями в ноябре», — говорится в исследовании.
Рассрочки в «черную пятницу»
В сегменте рассрочек сильнее всего в период «черной пятницы» по сравнению с прошлым годом увеличились средние чеки выданных рассрочек в категориях «путешествия» (+92%), «одежда» (+68%) и «ювелирные украшения» (+35%). Они составили 50 293 рублей, 34 317 рублей и 57 734 рублей соответственно.
Самые дорогие покупки в рассрочку оформлялись на электронную технику (средний чек 67 653 рублей), ювелирные украшения (57 734 рублей) и мебели (50 393 рублей. При этом мебель, путешествия и фитнес стали категориями, в которых спрос на оформление рассрочек в «черную пятницу» сильнее всего превышал спрос вне периода распродажи. «Заявки на оформление рассрочки на мебель россияне подавали в дни скидок в 1,5 раза чаще, чем в другие дни ноября 2024 года. Спрос заявок на рассрочку на спортивные абонементы во время распродажи в 1,6 раз превысил спрос вне “черной пятницы”, а в сфере путешествий он оказался выше в 1,8 раз», — говорится в исследовании.
Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов «Т-Рассрочки» и «Т-Кассы».