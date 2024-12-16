«Т-Технологии»: количество покупок россиян в «черную пятницу» выросло на 4%

Самые дорогие покупки в рассрочку оформлялись на электронную технику (средний чек 67 653 рублей), ювелирные украшения (57 734 рублей) и мебели (50 393 рублей. При этом мебель, путешествия и фитнес стали категориями, в которых спрос на оформление рассрочек в «черную пятницу» сильнее всего превышал спрос вне периода распродажи. «Заявки на оформление рассрочки на мебель россияне подавали в дни скидок в 1,5 раза чаще, чем в другие дни ноября 2024 года. Спрос заявок на рассрочку на спортивные абонементы во время распродажи в 1,6 раз превысил спрос вне “черной пятницы”, а в сфере путешествий он оказался выше в 1,8 раз», — говорится в исследовании.