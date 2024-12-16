Стало известно, насколько подорожает газ в Европе в 2025 году

Относительно предыдущего, сентябрьского, прогноза оценку стоимости газа на 2025 год увеличили на 28%. В сентябре эксперты ожидали, что цена на газ в Евросоюзе в следующем году составит €30,3 за 1 МВт·ч, или $329 за 1000 куб. м.
Во второй половине ноября агентство ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE написало, что цена тысячи кубометров газа в Европе за ноябрь выросла на 21%, до около $521.
В тот период причиной повышения цен на газовые фьючерсы названо прекращение потоков российского газа в Австрию, санкции США против Газпромбанка и похолодание, ставшее причиной рекордного отбора из европейских хранилищ.