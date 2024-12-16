Стало известно, насколько подорожает газ в Европе в 2025 году

Средняя цена на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах, где продажи осуществляются наиболее быстро и по цене, близкой к рыночной, в 2025 году вырастет на 12% относительно 2024 года, до €38,8 за 1 МВт·ч, что эквивалентно $422 за 1000 куб. м, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ).