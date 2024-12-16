Производитель водки подал заявление о своей ликвидации

В первой половине декабря стало известно, что американское подразделение производителя алкоголя Stoli Group (в России деятельность организации запрещена) Stoli Group (USA) LLC подало заявление на банкротство в один из судов Техаса. Как написало агентство Bloomberg, компания продолжит работать в прежнем режиме, пока разрабатывается план расчетов с кредиторами и порядок реструктуризации долга.