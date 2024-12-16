Нефть и газ. Что ждет рынок на этой неделе?

∙ Министр США Джанет Йеллен заявила, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против российской нефти. Под ударом танкеры «теневого флота» и китайские банки. Не исключено снижение потолка цен на российскую нефть, который сейчас составляет $60 за баррель. Ранее Йеллен заявляла, что текущая слабость нефтяных цен благоприятна для увеличения санкционного давления на Россию. В отношении китайских банков Йеллен отметила, что у чиновников казначейства США имеются налаженные дипломатические каналы связи с китайской стороной, через которые они могут обсуждать конкретные проблемы — «иногда этого может быть достаточно». «Власти Китая признают, что использование нами этих санкций будет представлять собой серьезную угрозу с очень неблагоприятными последствиями, — сказала Йеллен. — Они хотят торговать с Россией, но не хотят, чтобы их банки подверглись санкциям».