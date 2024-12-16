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Нефть и газ. Что ждет рынок на этой неделе?

Нефть марки Brent после недели роста перешла к снижению, рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Chi Shiyong/VCG/ТАСС

Коррекция стартовала примерно от уровня предыдущих локальных максимумов, то есть чуть выше 50-дневной скользящей средней. Поддержку котировкам оказывает ужесточение санкционной риторики в отношении российской нефти. Прошедшие выходные подкинули еще больше новостей по данной теме.

Техническая картина в целом остается неопределенной — имеем сложную форму боковика. Для похода выше необходимо хотя бы не опускаться ниже EMA50 ($73,66 за баррель).

Ключевым событием текущей недели, помимо возможного объявления новых санкций, станет заседание ФРС. Рынок ожидает снижения на 0,25% и прояснения планов регулятора в отношении скорости снижения ставки в 2025 г. В целом смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва позитивно, так как стимулирует деловую активность и спрос на энергоресурсы.

Ключевые события недели, которые могут оказать влияние на котировки:

17/12, вторник — Американский институт нефти (API) опубликует данные по недельному изменению запасов нефти в стране.

18/12, среда — официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов поступят от EIA, а ФРС огласит решение по процентной ставке.

20/12, пятница — НБК примет решение по базовой ставке.

Новостной фон.

∙ Министр США Джанет Йеллен заявила, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против российской нефти. Под ударом танкеры «теневого флота» и китайские банки. Не исключено снижение потолка цен на российскую нефть, который сейчас составляет $60 за баррель. Ранее Йеллен заявляла, что текущая слабость нефтяных цен благоприятна для увеличения санкционного давления на Россию. В отношении китайских банков Йеллен отметила, что у чиновников казначейства США имеются налаженные дипломатические каналы связи с китайской стороной, через которые они могут обсуждать конкретные проблемы — «иногда этого может быть достаточно». «Власти Китая признают, что использование нами этих санкций будет представлять собой серьезную угрозу с очень неблагоприятными последствиями, — сказала Йеллен. — Они хотят торговать с Россией, но не хотят, чтобы их банки подверглись санкциям».

∙ Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни США введут санкции против сербской нефтяной компании NIS, поскольку ее ключевыми акционерами выступают Газпром и Газпром нефть. Примеру США, скорее всего, последуют ЕС и Великобритания, отметил Вучич. Это приведет к прекращению поставок нефти по трубопроводу из соседней Хорватии. «Нам придется изучить возможность сокращения доли российского участия ниже 50% и обсудить это с российскими партнерами», — сказал президент Сербии.

∙ Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 г. запрет продавать нефть по ценовому потолку, введенному странами G7, ЕС и Австралией.

∙ ОАЭ, один из ключевых членов ОПЕК+, намерены сократить поставки своей нефти в начале следующего года.

∙ В Керченском проливе из-за шторма получили повреждения два нефтяных танкера. Через данный пролив пролегают маршруты экспорта российского зерна, а также нефти и мазута.

∙ По данным Vortexa Ltd., недавнее ужесточение санкций против танкеров, перевозящих иранскую нефть, привело к замедлению поставок в Китай. Некоторые грузы остаются недоставленными с октября. Китайские покупатели все чаще требуют, чтобы иранская нефть доставлялась на неподсанкционных судах.

∙ Власти Китая по итогам двухдневной встречи пообещали стабилизировать рынки акций и недвижимости.

Фьючерсы на природный газ не смогли преодолеть максимум от 22 ноября и развернулись вниз. Актив может возобновить движение наверх в случае уверенного отскока от линии месячного тренда (~$3,157). В случае пробоя тренда ближайшую поддержку придется искать в районе $2,88 за MMBtu.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».