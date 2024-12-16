Не «матрешка», а матронушка. Правительство разрешит создание цепочек компаний, принадлежащих друг другу

Иностранные компании не упоминаются в документе вовсе, как и нормы об ответственности участников цепочки по долгам друг друга. Единственным ограничением на создание таких компаний в законопроекте стал запрет на руководство компаниями—участницами «матрешки» одним лицом: «Общество может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, при условии, что в обществе функции единоличного исполнительного органа не выполняет лицо, осуществляющее такие функции в его единственном учредителе (акционере), или его единственный учредитель (акционер), если иное не установлено федеральным законом», — говорится в документе. Пояснительная записка к нему утверждает, что «это позволит ограничить число создаваемых юридических лиц в рамках цепочек только теми случаями, когда это необходимо именно для более удобного структурирования бизнеса». Также проект запрещает разрушать уже выстроенные «матрешки» (ранее о том, что запрет де-факто активно обходится бизнесом, в том числе за счет включения в состав учредителей дополнительных «микроминоритариев», рассказывали в компаниях).