— Если в начале уходящего года на взаимодействие с финансовыми инструментами со стороны Евросоюза было наложено вето, то уже сейчас мы наблюдаем приток иностранных инвесторов. По итогам выборов в США европейская новостная повестка переориентировалась на современные реалии, — сказал политик «Известиям». По его словам, очевидны успехи и значимость БРИКС, равно как и смещение доллара с пьедестала валютной торговли.