Осторожный выход: в России ожидают притока иностранных инвесторов

Российский рынок в 2025 году ожидает притока иностранных инвесторов, так как «жадность побеждает», заявил на парламентских слушаниях в Госдуме заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Кроме того, Минфин и ЦБ подготовили проект указа президента, который обеспечивает новым инвесторам гарантии на российских биржах. Эта мера поможет увеличить емкость рынка, считают в ведомствах. Какие государства планируют вкладываться в Россию и какие сектора экономики окажутся самыми привлекательными для инвестиций, разбирались «Известия».
Ситуация на рынке акций РФ сегодня
Новая волна инвесторов будет более придирчиво выбирать компании и отрасли для вложения средств в Россию, уверен руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
— Можно разделить эти сферы на две группы. Первая — отрасли, остро востребованные на внутреннем рынке России, особенно те, которые обслуживают другие отрасли и всегда будут востребованы за счет диверсификации. Например, химическая промышленность невысоких переделов или автопром. Что касается инвесторов, то самые вероятные претенденты — представители стран Ближнего Востока и Китая, — заявил «Известиям» Александр Шнейдерман.
Вторая группа — отрасли, безопасные для развития экспорта, продукция которых не обложена санкциями. Это производство удобрений или продуктов питания, а также медицинских товаров. При этом вырастет доля инвесторов, которые предпочтут тишину вместо освещения в СМИ, считает он.
По мнению директора по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрея Петрова, если приток иностранных инвесторов и будет, то только из дружественных юрисдикций и в случае, если геополитическая картина не поменяется.
— Опыт показывает, что периодически инвесторы из Индии, Китая и стран Ближнего Востока проявляют интерес к вложениям в российский рынок акций, но до конкретных действий практически никогда не доходит, — рассказал он «Известиям».
По мнению эксперта, иностранные инвесторы могут быть заинтересованы в операциях кэрри-трейд (процентного арбитража) для заработка на текущей высокой рублевой ставке, если такая возможность будет. Также интерес для них представляет экспортно ориентированные сектора, поскольку они могут предложить квазивалютную доходность: это нефтегазовый сектор, цветная металлургия, черная металлургия и, возможно, финансовый сектор.
Объем инвестиций оценить пока достаточно сложно, так как на первоначальном этапе все будут заходить на российский рынок с осторожностью, считает Андрей Петров. Однако потенциал таких инвесторов может быть практически безграничным по сравнению с объемом отечественного рынка: исторически именно нерезиденты были основными держателями всех free-float (акций в свободном обращении).
Что ждет рынок акций в 2025 году
Сегодня наблюдается постепенное изменение отношения к России со стороны недружественных стран, считает депутат Госдумы Борис Гладких.
— Если в начале уходящего года на взаимодействие с финансовыми инструментами со стороны Евросоюза было наложено вето, то уже сейчас мы наблюдаем приток иностранных инвесторов. По итогам выборов в США европейская новостная повестка переориентировалась на современные реалии, — сказал политик «Известиям». По его словам, очевидны успехи и значимость БРИКС, равно как и смещение доллара с пьедестала валютной торговли.
При этом шквал банкротств, охвативших страны НАТО, в то время как в России ВВП растет и проблемы с импортозамещением решаются, дает недвусмысленный сигнал инвесторам еврозоны, что Россия остается сильным игроком рынка.
Напомним, согласно отчету Евростата, на II квартал 2023 года пришелся абсолютный рекорд по банкротствам в ЕС. Это коснулось всех секторов экономики, но сильнее всего пострадали представители гостиничного и ресторанного бизнеса.
Крепкая связь Москвы с Китаем и Ираном, а также планы ввести наценки на импортные товары в США меняют мировой подход к оценке активов, отметил Борис Гладких.
— Мы ожидаем приток европейских инвесторов. Также не стоит забывать о проделанной работе со странами Африки, Латинской Америки и Азии. Маркером прогнозируемого денежного потока выступает объявление той или иной страны об изменении своего статуса по отношению к БРИКС, — заметил он.
По словам политика, если государство принимает статус партнера организации, можно с уверенностью сказать, что локальным инвесторам дается зеленый свет на приобретение акций из РФ. Исторически самым лакомым куском для иностранцев были добывающий и производственный сектора нашей страны, и ожидается, что тенденция сохранится.
— О потолке для инвестиций говорить сложно, так как любое геополитическое изменение в мире может изменить ситуацию кардинально. Все ждут первых шагов избранного президента США Дональда Трампа после 20 января 2025 года. Они могут оказать самое прямое воздействие на рынок, — считает Борис Гладких.
Наибольший приток инвесторов в Россию, вероятно, произойдет из стран, поддерживающих прагматичный подход к экономическим отношениям, включая государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, согласился научный сотрудник центра Россия — ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Кирилл Черновол.
— Это обусловлено их заинтересованностью в диверсификации капиталовложений и расширении присутствия на развивающихся рынках. В особенности это может касаться стран, активно взаимодействующих с Россией в рамках альтернативных финансовых механизмов и расчетов, — пояснил эксперт «Известиям».
Инвестиции, по его словам, сосредоточатся в стратегических секторах: энергетике, металлургии, транспортной инфраструктуре и информационных технологиях. Особый интерес могут вызвать цифровые финансовые активы, включая УЦП и ЦФА, а также золото, которое приобретает новый статус в международных расчетах и резервах. Развивающиеся технологии, связанные с цифровизацией финансовых инструментов, тоже создают перспективы для привлечения капитала.
— Объем инвестиций будет зависеть от скорости принятия и реализации стимулирующих мер, таких как гарантии для инвесторов и налоговые льготы. Учитывая заявленные инициативы, можно предположить, что речь пойдет о миллиардах долларов портфельных инвестиций, особенно если интерес к российским инструментам продолжит расти, — добавил он.
«Известия» направили запрос в Минфин, но на момент публикации ответ получен не был.