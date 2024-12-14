Миллионам россиян с 1 января проиндексируют зарплаты: кто и сколько получит

С 1 января 2025 года у целого ряда категорий работников в России вырастут зарплаты. Об этом сообщили в Государственной думе. По словам депутата Светланы Бессараб, с начала года зарплата у врачей, учителей и других работников бюджетной сферы поднимется на 13,2%. Кроме того, с 1 января 2025 года также заметно вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране — он будет установлен на уровне 22 440 рублей.
Как отметила Светлана Бессараб, что повышение МРОТ повлияет, прежде всего, на заработные платы бюджетников. «Зарплаты бюджетников уже с 1 января 2025 года вырастут на 13,2%. Люди получат аванс за первую половину января уже с учетом этого роста», — объяснила парламентарий.
Депутат уточнила, что речь идет о повышении доходов как минимум 4 млн россиян. Кроме того, благодаря росту МРОТ на 16,6% увеличатся зарплаты у 1,7 млн работников реальной сферы экономики.
У остальных работников госсектора — судей, прокуроров, сотрудников силовых ведомств и госслужащих федерального уровня — зарплата вырастет на 4,5% и лишь с 1 октября 2025 года. Отметим, что средняя заработная плата по стране итогам следующего года ожидается под 100 тыс рублей — точнее 99 952 рубля, согласно прогнозу Минэкономразвития. По сравнению с нынешним средним уровнем (83 891 ₽) рост должен составить 19,15%.
Новость о скорой индексации зарплат многих категорий бюджетников вызвала целый ряд вопросов. Кого конкретно затронет предстоящее повышение зарплаты? Почему именно такой процент роста заложен в правительственные установки? Повлияет ли объявленное повышение на зарплатную гонку на отечественном рынке труда? Не приведет ли массовое повышение окладов к новому витку инфляции? За ответами на эти вопросы «МК» обратился к экспертам.
Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver:
"Это уже стало доброй традицией на протяжении пяти лет: декабрь становится месяцем ярких и оптимистичных решений в области социальной политики в масштабах всей страны. И главные новости здесь относятся к очередному витку повышения зарплат бюджетников. Решения в этом направлении по-прежнему принимают взвешенно и сбалансированно.
Особенно радуют динамика роста МРОТ. В 2012 году он составлял 4 611 ₽, а в январе наступающего года достигнет 22 242 ₽ За два последних года — между прочим, очень непростых для страны — по факту он подрос почти на 8 тысяч рублей. Здесь государство демонстрирует самый заметный опережающий рост, поскольку минимальный размер оплаты труда влияет на размер зарплаты, пособия, отпускные и другие выплаты.
В наступающем году больше всего повезет ученым и врачам, медработникам и соцработникам, учителям и преподавателям вузов. У них прибавка составит в среднем 13,2%, что выше уровня официальной инфляции и сопоставимо с ростом зарплат в частном секторе экономики. Остальным работникам государственных и муниципальных учреждений повезет заметнее меньше, их зарплату проиндексируют на 4,5%, и только в середине осени. Остается надеяться, что в следующем году за эту отметку не вырвется вверх упрямая инфляция.
В России сегодня трудятся около 5,2 млн человек в бюджетных учреждениях социального сектора. И даже на фоне индексаций размер их зарплаты в среднем едва достигнет 40 тысяч рублей. Вряд ли в этом случае уместно говорить о сверхбыстром росте доходов и «гонке зарплат», тем более связывать справедливую индексацию с причинами инфляции.
Минэкономразвития в наступающем году ожидает среднюю заработную плату в стране на уровне 99 952 рубля. Считаю, что эта цифра маловата для такой великой страны и ее граждан.
В наступающем году, вполне вероятно, волна темпов роста зарплат будет очень заметной в ИТ, промышленном майнинге и сфере искусственного интеллекта, строительстве и других секторах экономики с высокой добавленной стоимостью. Поэтому на фоне рекордно низкой безработицы лю.дям с низкими окладами лучше подобрать себе новое место перспективной работы, где годовой рост зарплат может находиться в диапазоне 20−50%, а не ждать соизмеримой инфляции прибавки от государства.
«Это не цены такие сегодня высокие — это мы так мало сегодня зарабатываем». Если вы придерживаетесь такой установки, то финансовый успех наверняка будет с вами по жизни".
Марк Гойхман, аналитик Финансовой Академии Capital Skills:
«Увеличивается в целом установленный МРОТ по стране — с 19 242 ₽ до 22 440 ₽, на 3198 ₽, или на 16,6%. Зарплату в размере МРОТ получают в основном работники бюджетной сферы. Поэтому его повышение способствует подъёму доходов в данных отраслях на 13,2%, по расчёту Светланы Бессараб. Но это повышение затронет и сотрудников реального сектора с минимальными зарплатами. Такая ситуация, конечно, позитивна для людей. Она призвана, прежде всего, компенсировать рост цен. Причём именно работники с низкими доходами страдают от инфляции больше, чем другие. Ведь удорожание товаров и услуг “съедает” у них более высокую часть дохода. Поэтому совершенно справедливо, что компенсация в процентах будет выше инфляции, которую определяет Росстат — 8,9% на начало декабря 2024-го.
При этом для малообеспеченных слоев населения инфляция выше средней. В данном случае речь идёт больше о её компенсации для них, чем о факторе раскрутки нового витка цен.
Тем не менее, люди не должны «скатиться» в ситуацию, когда зарплата не покрывает насущные жизненные траты. В России МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума (ПМ). В 2025-м он составит 19 329 ₽ в среднем на трудоспособного жителя, поднявшись с 16 844 ₽ в 2024 году, или на 14,8%. Таким образом, увеличение зарплат низкооплачиваемых идёт быстрее роста ПМ, что также позитивно для них.
Важно также и то, что из-за повышения МРОТ поднимаются доходы не только у данных категорий. Ведь МРОТ может влиять на выплаты и другим гражданам — больничные, отпускные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребёнком.
В то же время, для работодателей увеличение зарплат означает рост издержек. Поскольку в основном получатели МРОТ — бюджетники, госрасходы на них поднимаются. Но частично это компенсируется повышением отчислений от более высоких зарплат на налоги и в соцфонды".