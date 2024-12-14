Миллионам россиян с 1 января проиндексируют зарплаты: кто и сколько получит

«Увеличивается в целом установленный МРОТ по стране — с 19 242 ₽ до 22 440 ₽, на 3198 ₽, или на 16,6%. Зарплату в размере МРОТ получают в основном работники бюджетной сферы. Поэтому его повышение способствует подъёму доходов в данных отраслях на 13,2%, по расчёту Светланы Бессараб. Но это повышение затронет и сотрудников реального сектора с минимальными зарплатами. Такая ситуация, конечно, позитивна для людей. Она призвана, прежде всего, компенсировать рост цен. Причём именно работники с низкими доходами страдают от инфляции больше, чем другие. Ведь удорожание товаров и услуг “съедает” у них более высокую часть дохода. Поэтому совершенно справедливо, что компенсация в процентах будет выше инфляции, которую определяет Росстат — 8,9% на начало декабря 2024-го.