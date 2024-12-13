В ЦБ описали стратегии удержания сотрудников на фоне дефицита кадров

В целом по России за январь—сентябрь номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 18%, указано в докладе. При этом в марте значение годового прироста стало максимальным за последние девять лет, достигнув 21,6%. «Опрос предприятий, проведенный Банком России в ноябре 2024 года, показал, что в текущем году практически все респонденты (93%) индексировали заработную плату сотрудников. При этом 43% компаний, повысивших оплату труда работников, увеличили ее в диапазоне от 10 до 20%, около 38% — в пределах 10%, 19% — более чем на 20%», — говорится в докладе. Реальная зарплата (то есть скорректированная на уровень инфляции) за девять месяцев 2024 года выросла на 9%, сообщал Росстат.