В ЦБ описали стратегии удержания сотрудников на фоне дефицита кадров

На фоне дефицита кадров индексация зарплат не всегда позволяет привлечь и удержать работников, поэтому российские работодатели активно применяют дополнительные меры стимулирования. Об этом говорится в декабрьском докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», который изучил РБК. К таким мерам относятся, в частности, оплата процентов по ипотеке, возможность выкупить жилье по льготной цене, расширенный социальный пакет и абонементы в фитнес-залы, компенсация детского отдыха и билетов на мероприятия.
Кроме того, многие предприятия сообщили об увеличении интенсивности использования труда. Для выполнения растущего объема заказов отдельные компании были вынуждены переходить на шестидневную рабочую неделю и привлекать студентов на неполный рабочий день. «Выход на работу в выходные дни и в дополнительные, включая ночные, смены оплачивался в большем размере», — указано в докладе.
России не хватает 1,5 млн квалифицированных кадров — в основном в строительной и транспортной отраслях, а также в ЖКХ, заявлял ранее вице-премьер Александр Новак. Дефицит кадров — основная проблема российской экономики, и исторические минимумы по уровню безработицы (2,3% по итогам октября. — РБК) свидетельствуют о том, что «в экономике практически не осталось свободных рук», говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Мотивация жильем
Популярным инструментом материальной поддержки работников на крупных предприятиях стали различные варианты компенсации ипотечных платежей, а также обеспечения жильем сотрудников и их семей при релокации из других регионов, отмечают авторы доклада со ссылкой на опрос более 13 тыс. нефинансовых предприятий по всей России, проведенный Банком России в ноябре.
Так, например, отдельные предприятия Ивановской области реализуют проект по строительству жилья для сотрудников. На воронежском предприятии действует программа предоставления жилья работникам с возможностью приобретения его в собственность по льготной цене при условии работы в группе компаний в течение десяти лет. А крупное предприятие Вологодской области ввело систему компенсации сотрудникам процентных выплат по ипотеке.
Политика компаний повлияла на рынок недвижимости — например, в столичном регионе подобные меры привели к увеличению спроса на многокомнатные квартиры в районах с развитой инфраструктурой. «Это отчасти связано с тем, что многие компании столицы берут на себя оплату аренды жилья для работников и их семей в рамках программ релокации», — отмечается в докладе ЦБ. При этом период резкого увеличения спроса на съемные квартиры уже завершен: в октябре в большинстве регионов Центральной России цены на аренду по сравнению с сентябрем не выросли, а в ноябре фиксировалось охлаждение рынка, констатируют в ЦБ.
Акция «приведи друга» и обучение
Широкое распространение, по данным Банка России, получили различные варианты «реферальных программ» по привлечению кадровых ресурсов. Они предполагают денежные выплаты действующим сотрудникам за трудоустройство на предприятие нового или ранее работавшего на нем сотрудника.
Также среди распространенных стимулирующих мер — обучение за счет средств работодателя. Такой метод, в частности, используется на судостроительных и судоремонтных предприятиях в Северо-Западном федеральном округе, следует из доклада ЦБ. В качестве решения проблемы нехватки кадров работодатели при размещении вакансий стали чаще предлагать пройти стажировку. По данным Банка России, в Санкт-Петербурге стажировка чаще всего предлагается в таких сферах, как IT, ретейл и промышленность.
Для развития кадрового потенциала компании продолжали создавать собственные центры обучения и сотрудничать с учебными заведениями, отмечается в докладе ЦБ. Например, горнодобывающее предприятие Мурманской области на базе регионального университета реализует проект по созданию высшей школы горных инженеров для всего Северо-Запада. А в Карелии крупный целлюлозно-бумажный комбинат осенью запустил программу бесплатного обучения по ключевым направлениям работы предприятия, в том числе непосредственно на площадках комбината, с выплатой стипендии.
Увеличение зарплат и материальные стимулы
В условиях конкуренции на рынке труда работодатели продолжают использовать в качестве стимулирующей меры повышение зарплат, говорится в докладе Банка России. Так, например, крупное металлургическое предприятие Волгоградской области повысило оплату труда в октябре на 10%. А крупный деревообрабатывающий завод Приморья в октябре увеличил зарплаты водителей лесовозов в два раза.
В целом по России за январь—сентябрь номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 18%, указано в докладе. При этом в марте значение годового прироста стало максимальным за последние девять лет, достигнув 21,6%. «Опрос предприятий, проведенный Банком России в ноябре 2024 года, показал, что в текущем году практически все респонденты (93%) индексировали заработную плату сотрудников. При этом 43% компаний, повысивших оплату труда работников, увеличили ее в диапазоне от 10 до 20%, около 38% — в пределах 10%, 19% — более чем на 20%», — говорится в докладе. Реальная зарплата (то есть скорректированная на уровень инфляции) за девять месяцев 2024 года выросла на 9%, сообщал Росстат.
По данным ЦБ, этот тренд продолжится и в дальнейшем: 75% опрошенных компаний планируют повышать зарплаты и в 2025 году. «Часть компаний отмечают, что будут ориентироваться на величину предстоящей индексации МРОТ (повышение на 16,6% с 1 января 2025 года)», — отмечается в докладе.
Помимо увеличения зарплат, компании вводят и другие финансовые меры поддержки. Например, одно из предприятий Еврейской АО начало предоставлять беспроцентные займы для сотрудников. А дальневосточный филиал федерального железнодорожного перевозчика сообщил, что с ноября ввел выплату подъемных тем, кто ранее работал в компании и готов вернуться, выяснили в ЦБ.
Соцпакет и шестидневная неделя
Среди других мер стимулирования работников — предоставление корпоративного транспорта, бесплатного питания, оплата мобильной связи, улучшение бытовых условий труда. В докладе ЦБ отмечается, что предприятия активно расширяют социальный пакет за счет увеличенного покрытия ДМС, оплаты абонементов для занятий спортом. «Все большее значение приобретают реализуемые компаниями меры социальной поддержки семей с детьми, включая компенсацию оплаты посещения детьми работников детского сада, а также выплаты к новому учебному году, оплата детского отдыха, билетов на детские мероприятия», — следует из доклада Банка России.
Но есть и те, кто вынужден увеличивать нагрузку на действующих сотрудников из-за нехватки персонала. В частности, речь идет о фабрике по пошиву одежды в Приморье, которая на фоне дефицита швей перешла на шестидневную рабочую неделю для выполнения растущего объема заказов, следует из данных ЦБ. А предприятия торговли на Сахалине стали привлекать к работе студентов дневной формы обучения на неполный рабочий день. Кроме того, ряд организаций практиковали «совмещение участков, должностей, профессий, выполнение дополнительных обязанностей за доплату».
Масштабы проблемы и возможные решения
В 2024 году 76% компаний заявили о нехватке персонала, указано в исследовании консалтинговой компании «ЭКОПСИ Консалтинг». «Для сравнения: в 2023 году аналогичный показатель составлял всего 26%. Рост числа компаний, сталкивающихся с дефицитом кадров, за год утроился, что подчеркивает стремительное обострение ситуации на рынке труда», — отмечает руководитель практики «стратегия обеспечения персоналом» «ЭКОПСИ Консалтинг» Любовь Шокина.
По мнению профессора департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елены Варшавской, кадровый дефицит в России продлится еще долго и надеяться на улучшение ситуации за счет смены тренда в демографии тоже не стоит. «Ситуация с дефицитом кадров стала обостряться с 2016—2017 годов, потом COVID-19 переключил внимание, но после пандемии все только усугубилось. И наряду с демографическим фактором добавилось резкое изменение структуры спроса — востребованы стали другие работники», — отмечает Варшавская. То есть в одной точке сошлись две проблемы: снижение предложения рабочей силы и изменение структуры спроса, добавляет она.
Увеличение зарплат сотрудникам не может продолжаться вечно, потому что у предприятий нет столько ресурсов, а дополнительные стимулы решают проблему сиюминутно, предупреждает эксперт. С ней солидарна Шокина: спустя полгода после повышения зарплаты мотивационный эффект существенно снижается, а компания вновь сталкивается с необходимостью удерживать сотрудников. «Более того, рост зарплат может провоцировать “зарплатные войны”, что экономически невыгодно и доступно конкурентам, создавая риск потери сотрудников при следующем повышении ставок», — подчеркивает эксперт.
Выходом из ситуации, по мнению Варшавской, может быть повышение производительности и улучшение организации труда. «Однако для повышения производительности труда нужны финансовые вложения, которые сейчас компаниям сложно осуществлять. А работать нужно здесь и сейчас», — говорит Варшавская.
«Рынок сотрудника» — не временный тренд, а новая реальность, уверена Шокина. «Вряд ли в ближайшие годы ситуация изменится, поэтому компании должны адаптироваться к этим условиям и выстраивать долгосрочные стратегии по изучению кандидата, его потребностей для формирования ценностного предложения и выстраивания бренда работодателя», — резюмирует она.