Продажи новостроек в Москве за 11 месяцев упали на 25%

С учетом нежилой недвижимости в январе-ноябре ведомство зарегистрировало почти 121,6 тысячи ДДУ, что на 18% меньше показателя 11 месяцев прошлого года.
По данным ведомства, в ноябре в Москве зарегистрировано 7,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой недвижимости — на 34% меньше ноября 2023 года. Показатель на 15% больше результата октября текущего года.
Всего же в ноябре управлением Росреестра зарегистрировано 11,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 9,5% больше октября текущего года, но на 29% меньше показателей ноября прошлого года.
Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за 11 месяцев сократилось на 20% — до 128,9 тысячи.