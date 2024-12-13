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Продажи новостроек в Москве за 11 месяцев упали на 25%

МОСКВА, 13 дек — РИА Недвижимость. Продажи первичного жилья в Москве за 11 месяцев 2024 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% — до 77,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

Источник: Freepik

С учетом нежилой недвижимости в январе-ноябре ведомство зарегистрировало почти 121,6 тысячи ДДУ, что на 18% меньше показателя 11 месяцев прошлого года.

По данным ведомства, в ноябре в Москве зарегистрировано 7,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой недвижимости — на 34% меньше ноября 2023 года. Показатель на 15% больше результата октября текущего года.

Всего же в ноябре управлением Росреестра зарегистрировано 11,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 9,5% больше октября текущего года, но на 29% меньше показателей ноября прошлого года.

Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за 11 месяцев сократилось на 20% — до 128,9 тысячи.