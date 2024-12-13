Продажи новостроек в Москве за 11 месяцев упали на 25%

Всего же в ноябре управлением Росреестра зарегистрировано 11,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 9,5% больше октября текущего года, но на 29% меньше показателей ноября прошлого года.