Перечислены банки, которые увеличили ставки по вкладам к середине декабря

Т-Банк с 10 декабря увеличил процентные ставки по двухмесячному непополняемому вкладу «Т-Банк Вклад» в рублях до 23% годовых, об этом сообщается на сайте банка. Ставка по таким вкладам выросла с 19% до 23%, а по аналогичным пополняемым вкладам — с 17% до 20%. Условия по вложениям на остальные сроки остались неизменными. Максимальная доходность по-прежнему составляет 24% годовых при открытии вклада на два года с ежемесячной капитализацией процентов, предоставляется по ставке 19,78% годовых. Минимальная сумма вложения — 50 тысяч рублей. Дополнительные средства можно вносить на непополняемый депозит только первые 30 дней.
Московский кредитный банк с 9 декабря повысил процентные ставки по ряду вкладов до 25% годовых, что отражено в новом тарифном плане на сайте. По депозиту «МКБ. Перспектива» ставки увеличились в зависимости от срока: на три месяца — до 24% годовых, на три года — до 25%. Для достижения максимальной ставки 25% на сроках полгода и три года нужно выплачивать проценты в конце срока и совершать покупки на карту банка на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц. Без этого ставка снижается на 2 п.п., до 22% на полгода и 23% на три года.
Ставки по вкладам, доступным на платформе «Финуслуги», тоже повышены: «МКБ. Преимущество» — до 23% и «МКБ. Преимущество+» — до 24% годовых. Максимальная доходность рассчитана на депозит со сроком в 95 дней с выплатой процентов в конце. Минимальная сумма вложения — 10 тысяч рублей. Ставки по вкладу «МКБ. Новогодний» также увеличены: на месяц — до 20% годовых, на три месяца — до 23% годовых. Минимальная сумма вложения — 10 тысяч рублей при онлайн открытии и 100 тысяч рублей в отделениях. Максимальный размер вклада — 5 миллионов рублей, с начислением процентов в конце срока.
Россельхозбанк с 7 декабря повысил ставки по вкладу «Свой вклад» на сроки до одного года до 24% годовых, согласно новым тарифам на сайте. Максимальная ставка 24% доступна новым клиентам на сроке полгода при капитализации процентов, если у них не было вкладов в последние 30 дней. Ставка на три месяца также увеличена — до 23%. Для текущих клиентов для тех же сроков ставки будут 20% и 21% соответственно.
Промсвязьбанк с 5 декабря представил новый срочный комбинированный вклад «Ставка на будущее» с доходностью до 29% годовых при участии в программе долгосрочных сбережений (ПДС) от «НПФ ПСБ». Максимальная ставка 29% доступна на срок три месяца, 26% на полгода, и 23% на год, при условии выплаты процентов в конце срока и равноценного вложения в ПДС. Минимальная сумма депозита — 30 тысяч рублей, максимальная сумма вклада не должна превышать сумму первоначального взноса по ПДС.
Банк «Уралсиб» с 4 декабря поднял ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроки 91, 181 и 367 дней. По вкладу «Доход» максимальная доходность составляет 24,50% годовых на срок в один год с капитализацией процентов. Минимальная сумма для открытие «Доход» онлайн — 1 тысяча рублей, а в отделении — 100 тысяч рублей. Ставки варьируются от 20,20 до 25,00% в зависимости о условий. Вклад «Почетный пенсионер» имеет доходность от 19,48 до 24,30% годовых в зависимости от срока и условий выплаты процентов.
Альфа-Банк улучшил условия по вкладам и увеличил приветственную ставку накопительного «Альфа-Счета» до 24% годовых. На сроки девять месяцев, год и три года ставка 24,01% не изменилась. Для вкладу «Альфа-Вклад Новые деньги» ставка выросла до 23,5% на полгода. Минимальная сумма — 50 тысяч рублей. С 3 декабря также увеличены ставки по «Альфа-Вклад. Пенсионный» на сроки четыре месяца, полгода и год с капитализацией процентов.
Совкомбанк со 2 декабря запустил вклад «Зимняя выгода с Халвой» с максимальной ставкой в 26,6% годовых на два или три года при наличии подписки «Халва. Десятка» и пяти покупок на карту «Халва». Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей. Депозит «Удобный» имеет ставку 25,6% при тех же условиях. Базовая ставка без соблюдения условий — 22,6% годовых. Минимальная сумма — 10 тысяч рублей.