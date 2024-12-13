Перечислены банки, которые увеличили ставки по вкладам к середине декабря

Московский кредитный банк с 9 декабря повысил процентные ставки по ряду вкладов до 25% годовых, что отражено в новом тарифном плане на сайте. По депозиту «МКБ. Перспектива» ставки увеличились в зависимости от срока: на три месяца — до 24% годовых, на три года — до 25%. Для достижения максимальной ставки 25% на сроках полгода и три года нужно выплачивать проценты в конце срока и совершать покупки на карту банка на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц. Без этого ставка снижается на 2 п.п., до 22% на полгода и 23% на три года.