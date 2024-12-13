Нефть и газ. Прогнозы МЭА и канадских производителей

Обычно от нее в предыдущие разы происходил коррекционный откат. Если все-таки актив сможет показать более активный рост, то следующей целью выступит уровень $75,32 за баррель.
Стимулировать нефтяные цены может ужесточение риторики и санкций в отношении иранской, российской и венесуэльской нефти.
Индекс доллара DXY на этой неделе продолжает рост на фоне ослабления денежно-кредитной политики в Европе — негативно для цен сырьевых товаров и драгметаллов. На следующей неделе влияние на силу доллара может оказать заседание ФРС — рынок ожидает очередного снижения ставок. Данные по инфляции, вышедшие на этой неделе, в целом укладываются в рамки ожиданий экономистов.
Новостной фон
∙ МЭА опубликовало декабрьский отчет о рынке нефти. Согласно прогнозу агентства, в 2025 г. мировой спрос на нефть ускорится до 1,1 млн б/с против 840 тыс. б/с в текущем году. Причина — рост потребления со стороны азиатских стран, в первую очередь Китая с его мерами по стимулированию экономики. При этом рынок нефти будет достаточно обеспечен предложением. По расчетам МЭА, даже если ОПЕК+ полностью отменит свои планы по возобновлению добычи в следующем году, все равно на рынке останется избыток предложения в 950 тыс. б/с.
∙ Канада изучает возможность применения экспортных пошлин на основные товары, которые она экспортирует в США, включая уран, нефть и калий, в случае, если Дональд Трамп введет пошлины на другие канадские товары.
∙ Кандидат Трампа в советники по национальной безопасности Майк Уолц пообещал вернуться к максимальному давлению на Иран.
∙ Роснефть и индийская Reliance Energy согласовали 10-летний контракт на экспорт нефти объемом 500 тыс. б/c.
∙ Крупнейшие производителя нефти Канады — Suncor Energy, Cenovus Energy и Imperial Oil — прогнозируют рост добычи в 2025 г., так как ожидается устойчивый спрос на нефть как на американском, так и на международном рынках. Причина — рост деловой активности по мере снижение ставок ФРС.
∙ Источники Reuters сообщают, что в январе поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай восстановятся до трехмесячного максимума. Причина — неопределенность относительно иранской нефти.
∙ Норвежская компания Vaar Energi обнаружила дополнительные запасы нефти на месторождении Goliat в норвежском секторе арктической части Баренцева моря.
Фьючерсы на природный газ произвели повторный штурм сопротивления на $3,392 за MMBtu. Следующая цель/сопротивление — $3,642.
EIA опубликовало еженедельный отчет по рынку природного газа:
∙ За неделю, заканчивающуюся 11 декабря, спотовая цена Henry Hub выросла на с $2,83 до $3,11 за MMBtu. Cпотовые цены выросли в большинстве ценовых точек страны.
∙ Международные фьючерсные цены на природный газ снизились — до $15,04/MMBtu в Восточной Азии и до $14,11/MMBtu в Европе. На той же неделе прошлого года цены составляли $15,77 и $11,73 соответственно.
∙ Средний общий объем поставок природного газа вырос на 0,6% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США снизилось на 6,8%. Причина — средние температуры на большей части территории страны были выше нормы.
∙ Поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США снизились за неделю на 2,1%.
∙ Рабочие запасы природного газа на 5% выше среднего пятилетнего показателя и на 2% выше, чем в прошлом году в это же время.
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