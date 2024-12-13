Нефть и газ. Прогнозы МЭА и канадских производителей

∙ МЭА опубликовало декабрьский отчет о рынке нефти. Согласно прогнозу агентства, в 2025 г. мировой спрос на нефть ускорится до 1,1 млн б/с против 840 тыс. б/с в текущем году. Причина — рост потребления со стороны азиатских стран, в первую очередь Китая с его мерами по стимулированию экономики. При этом рынок нефти будет достаточно обеспечен предложением. По расчетам МЭА, даже если ОПЕК+ полностью отменит свои планы по возобновлению добычи в следующем году, все равно на рынке останется избыток предложения в 950 тыс. б/с.