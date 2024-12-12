WGC допускает более скромный рост цен на золото в 2025 году

По данным WGC, золото по итогам года может показать лучший годовой результат роста за более чем десятилетие, и остается одним из наиболее эффективных активов года.
«Золото, вероятно, останется в пределах диапазона, если существующие рыночные ожидания оправдаются. Однако, сочетание более высоких ставок и более низкого экономического роста может негативно повлиять на инвесторов и потребителей. И наоборот, значительно более низкие процентные ставки или ухудшение геополитики, или рыночных условий улучшат показатели золота», — говорится в отчете организации. Прогноз WGC на 2025 год, исходя из условий, что ФРС США снизит ставку на 100 базисных пунктов к концу года, инфляция в США также немного снизится, а европейские центральные банки, вероятно, снизят ставки, предполагает, что золото может продолжить торговаться в том же диапазоне, что и в конце 2024 года с потенциалом некоторого роста.
По данным на 16:38 мск, стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) составляет $2 735,8 за унцию.
В WGC также отмечают, что спрос на золото со стороны мировых ЦБ остается высоким, хоть и завершит год ниже предыдущих рекордных показателей. Высокий спрос на золото со стороны мировых центральных банков сохранится и в 2025 году, полагают в WGC.
«Конечная динамика цен на золото будет зависеть от взаимодействия четырех ключевых факторов, влияющих на него: экономического роста, риска, альтернативных издержек и динамики», — считают в совете.