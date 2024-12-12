SCMP: Китай следит за ЖД-проектом России по доставке с гигантского месторождения угля

Китай остается крупнейшим импортером угля в мире, хотя продолжает постепенно отказываться от ископаемого топлива и наращивать мощности в области возобновляемых источников энергии. При этом Пекин рассчитывает, что к концу года на долю ветровой и солнечной энергии будет приходиться более 40% от общей установленной мощности по производству электроэнергии, что превысит использование угля. Страна планирует стать углеродно-нейтральной к 2060 году.