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SCMP: Китай следит за ЖД-проектом России по доставке с гигантского месторождения угля

В Китае следят за российским проектом, целью которого является потенциальное использование триллионов тонн ископаемого топлива, пишет Виктория Бела в статье для South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

План России соединить крупнейшее в мире месторождение угля, расположенное в дальневосточном регионе страны и Сибири, с прибрежными экспортными портами вблизи границы с Китаем привлек внимание представителей китайской угольной промышленности, говорится в статье.

Россия намерена построить новую железнодорожную систему для транспортировки угля из Тунгусского осадочного бассейна, крупнейшего месторождения в мире по прогнозируемым запасам. Он занимает площадь в 1 млн квадратных километров и обладает доказанными запасами угля в 6,4 млрд тонн. Прогнозируемые запасы угля составляют 2,299 трлн тонн, пишет SCMP.

Как отметили в Китае, хотя бассейн по-прежнему плохо изучен из-за трудностей с доступом и сурового климата, он обладает большим потенциалом добычи угля.

Железная дорога пройдет до Хабаровского края одного из основных российских регионов по экспорту угля, который непосредственно граничит с китайской провинцией Хэйлунцзян. По ней также будет транспортироваться уголь с уже действующего Эльгинского угольного комплекса одного из крупнейших месторождений коксующегося угля, который используется в основном для производства стали.

Россия сменила Австралию в качестве крупнейшего поставщика угля в Китай после 2020 года, когда напряженность в отношениях между Пекином и Канберрой привела к введению запретов и значительному сокращению импорта австралийского угля.

В начале этого года ситуация изменилась, и Австралия вновь стала крупнейшим экспортером угля в Китай. В 2024 году Китай сократил импорт из России, поскольку санкции, введенные США в отношении Москвы после начала военного конфликта на Украине, продолжают влиять на способность России осуществлять международные платежи.

Китай остается крупнейшим импортером угля в мире, хотя продолжает постепенно отказываться от ископаемого топлива и наращивать мощности в области возобновляемых источников энергии. При этом Пекин рассчитывает, что к концу года на долю ветровой и солнечной энергии будет приходиться более 40% от общей установленной мощности по производству электроэнергии, что превысит использование угля. Страна планирует стать углеродно-нейтральной к 2060 году.

Несмотря на постепенный отказ от использования ископаемого топлива, в 1-й половине 2024 года, по данным Reuters, на долю угольной энергетики приходилось чуть менее 60% производства электроэнергии в Китае.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail