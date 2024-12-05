Сечин сообщил о наступлении новой угольной эры в мире

«Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры», — отметил он.
По словам Сечина, энергопереход требует перестройки реальной, а не виртуальной экономики. Увеличение доли генерации с использованием возобновляемых источников энергии требует заблаговременного решения проблем, связанных со стабильной работой энергосетей, созданием мощностей хранения электроэнергии и сглаживанием пиков потребления, пояснил он.
В частности, Китай, сегодняшний мировой лидер по возобновляемой генерации, из-за высокой стоимости возобновляемых источников энергии одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей. Так, за последние 10 лет эта страна, являясь лидером в ветряной и солнечной энергетике, увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 гигаватт, или на 45%, отметил он.
Ранее, 17 сентября, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев рассказал «Известиям», что уголь всегда был важным для России товаром, спрос на него в странах сохраняется. При этом, по его словам, прежде всего российский уголь востребован в Азии.
До этого, 25 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что угольная отрасль по-прежнему имеет большие перспективы в развитии. От ее роста и успехов во многом зависит благополучие будущего страны, добавил он.