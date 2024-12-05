Сечин сообщил о наступлении новой угольной эры в мире

В частности, Китай, сегодняшний мировой лидер по возобновляемой генерации, из-за высокой стоимости возобновляемых источников энергии одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей. Так, за последние 10 лет эта страна, являясь лидером в ветряной и солнечной энергетике, увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 гигаватт, или на 45%, отметил он.