«Самолет»: продажи московских новостроек в 2024 году снизятся на 18%

Как следует из презентации «Самолета», рынок недвижимости переживает масштабную «перестройку» на фоне отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, а также изменения условий по семейной и IT-ипотеки. В 2024 году объем продаж составит 7,3 миллиона «квадратов» против 8,9 миллиона в 2023 году. А в 2025 году показатель будет еще ниже и составит 6,5 миллиона квадратных метров (-11% относительно 2024 года).