«Самолет»: продажи московских новостроек в 2024 году снизятся на 18%

Как следует из презентации «Самолета», рынок недвижимости переживает масштабную «перестройку» на фоне отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, а также изменения условий по семейной и IT-ипотеки. В 2024 году объем продаж составит 7,3 миллиона «квадратов» против 8,9 миллиона в 2023 году. А в 2025 году показатель будет еще ниже и составит 6,5 миллиона квадратных метров (-11% относительно 2024 года).
При этом в «Самолете» полагают, что девелоперы, несмотря на рост себестоимости строительства, смогут удержать повышение цен в районе 5% — почти в два раза меньше официальных показателей инфляции в текущем году.
Также в компании убеждены, что спрос в 2025 году не перетечет на вторичный рынок, хотя новостройки дороже вторички примерно на 10%. Важным моментом здесь будет то, что новостройки превосходят старый жилой фонд по своим потребительским характеристикам, говорится в материалах девелопера.
Девелоперская группа «Самолет» работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.