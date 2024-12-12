Гости дорогие: как подорожают номера в отелях из-за нового турналога

С января 2025 года в России вводится туристический налог. Его должны будут платить организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан в гостиницах и хостелах, зарегистрированных в госреестре. Турналог будут сразу включать в квитанцию. Если гость откажется уплачивать сбор, в заселении могут отказать, предупреждают в ассоциации «Турпомощь». В 2025 году предельная ставка налога составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки, а к 2029 году вырастет до 5%. Новый сбор отразится на стоимости отдыха и может снизить рентабельность некоторых отелей, считают участники индустрии гостеприимства. Подробности — в материале «Известий».
Туристический налог с 1 января 2025 года в России: что это, кто платит
В настоящее время в некоторых субъектах РФ проходит эксперимент по развитию туристической инфраструктуры, в рамках которого с отдыхающих взимают курортный сбор. Устанавливаемый с 1 января 2025 года туристический налог имеет от него ряд отличий, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина России.
Прежде всего, платить туристический налог будут организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию, а не их постояльцы.
Туристический налог уплачивается в процентах от стоимости услуги по временному проживанию, но не менее 100 рублей за сутки. Вводить туристический налог на своей территории будут города федерального значения, а за их пределами — муниципальные власти. При этом они будут самостоятельно определять налоговую ставку в рамках оговоренной законом дельты. Закон оговаривает и верхний предел ставки, превысить который местные власти не смогут. Так, в 2025 году ставка не может быть выше 1% от стоимости проживания, в 2026 году — 2%, в 2027 — 3%, в 2028 — 4%, с 2029 — 5%.
Средства от туристического налога будут поступать в бюджет муниципалитета.
— Налоговым кодексом (п. 2 ст. 418.4) определены категории лиц, стоимость услуг которых не включается в налоговую базу, — отмечают в Минфине. — Муниципалитеты при этом могут устанавливать дополнительные категории таких лиц, а также налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков.
В пресс-службе АТОР разъясняют, что во многих муниципалитетах поступления от нового налога будут незначительными, но этот сбор отразится на стоимости отдыха и снизит рентабельность некоторых отелей.
— Плательщиками налога будут не туристы, а организации и физлица, оказывающие такие туруслуги. Фактически туристический налог будет «вшит» в стоимость номера: оплачивать его отдельно, как это происходит сейчас при курортном сборе с соответствующей квитанцией, туристы не будут, — отмечают в АТОР.
В организации замечают, что с выделением клиентов-льготников из общего потока могут возникнуть технические сложности при заказе туров, бронировании номеров, ценообразовании и оплате.
При этом туристический налог не распространяется на льготные категории граждан, указывает пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова. Кроме того, закон позволяет властям муниципалитетов расширить этот перечень и разрешить другим категориям граждан не платить турналог.
— Отдыхающим можно будет избежать лишних трат, если они предоставят документы, дающие право на льготу. Например, турналог не будет распространятся на жителей Камчатки — только на приезжающих гостей и туристов, — отмечает Зюкова.
Партнер, руководитель департамента гостиничный бизнес и туризм Commonwealth Partnership Марина Смирнова добавляет, что налог не будут платить те коллективные средства размещения (КСР), для которых классификация не является обязательной: ведомственные гостиницы, детские лагеря и гостиницы религиозных организаций. Кроме того, не будут платить налог и все владельцы апартаментов, поскольку они не легализованы.
— Интересен кейс с санаториями: они не обязаны проходить классификацию, соответственно, данные по ним не вносятся в реестр. Но было принято решение включить их в реестр вне зависимости от того, прошли они классификацию или нет, — пояснила Марина Смирнова.
Как новый налог коснется туристов
Туристический налог — это типичное явление для популярных городов и курортов, уверен директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. По его словам, обычно такой налог составляет €1−2 в день на территории Европы, что совсем не смущает путешественников. Это скромная сумма, если учесть, что ночь в отеле обходится в €70−90.
— В России такой взнос тоже не будет оказывать заметного влияния на туристов, но поможет улучшить инфраструктуру, которой часто не хватает, — полагает Олег Козырев.
По его данным, в 2024 году средний чек для поездок внутри страны составил 78 тыс. рублей, включая перелет, проживание и страховку. Очевидно, что дополнительные 700−900 рублей не будут слишком весомыми в общих тратах на отдых, уверен Козырев.
— Решение — вводить налог или нет — на стороне регионов, — подчеркивают в пресс-службе Национального туроператора Алеан. — В отличие от курортного сбора, размер которого был фиксирован, сумму туристического налога определяют местные власти.
Еще одно отличие — в формате взимания налога. Курортный сбор не входил в стоимость проживания, что нередко приводило к конфликтам, поскольку туристы могли не знать о его существовании в регионе. А туристический налог включат в стоимость номера.
Вместе с тем отельер, руководитель и сооснователь Hotel Advisors Сергей Данильченко полагает, что введение туристического налога может негативно сказаться на гостиницах по нескольким причинам.
Главное — могут снизиться финансовые показатели отелей. Если стоимость размещения для гостей станет дороже, число туристов может сократиться, особенно если будут альтернативные направления, в которых местные власти от сбора отказались.
— Уже можно утверждать, что на и так не самую рентабельную отрасль вводят дополнительную нагрузку, — считает Сергей Данильченко.
В пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок» ожидают, что стоимость тарифов повысится на сумму налога — учитывая низкую маржинальность гостиничного бизнеса, отельеры будут вынуждены закладывать этот налог в цены.
При этом в отелях бюджетных категорий минимальная планка в 100 рублей может фактически составлять более 1% от стоимости размещения. Например, при стоимости размещения 2 тыс. рублей за ночь 100 рублей фактически составят 5%, подчеркивают в компании.
В Commonwealth Partnership дополняют, что если у курортного сбора было целевое назначение — развитие туризма в регионе, то у туристического налога такого назначения нет. Кроме того, расходование сбора контролировалось общественными организациями, а в документах о турналоге о регулировании не говорится. Наконец, у КС было 19 категорий льготников, тогда как у налога таких категорий всего четыре.