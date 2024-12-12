Гости дорогие: как подорожают номера в отелях из-за нового турналога

Туристический налог уплачивается в процентах от стоимости услуги по временному проживанию, но не менее 100 рублей за сутки. Вводить туристический налог на своей территории будут города федерального значения, а за их пределами — муниципальные власти. При этом они будут самостоятельно определять налоговую ставку в рамках оговоренной законом дельты. Закон оговаривает и верхний предел ставки, превысить который местные власти не смогут. Так, в 2025 году ставка не может быть выше 1% от стоимости проживания, в 2026 году — 2%, в 2027 — 3%, в 2028 — 4%, с 2029 — 5%.