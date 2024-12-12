Бумаги еще не переехавших в РФ компаний будут доступны только «квалам»

По данным пресс-служб Ozon и Эталона, неквалифицированный инвестор, у которого уже есть бумаги компании, попавшей в третий эшелон, может продолжать ими владеть. У него не будет обязательств по продаже депозитарных расписок, но при этом он не сможет покупать новые бумаги эмитента без статуса «квала».