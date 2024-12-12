Бумаги еще не переехавших в РФ компаний будут доступны только «квалам»

Риск попасть в третий эшелон есть, в том числе, у нескольких больших эмитентов: Ozon, Эталона, ЦИАНа и Окей, если они не успеют совершить редомициляцию.
В третьем эшелоне обычно находятся низколиквидные бумаги с низким free-float. К компаниям из списков третьего уровня обычно не предъявляются жесткие требования со стороны биржи, они больше подвержены резким скачкам цен.
По данным пресс-служб Ozon и Эталона, неквалифицированный инвестор, у которого уже есть бумаги компании, попавшей в третий эшелон, может продолжать ими владеть. У него не будет обязательств по продаже депозитарных расписок, но при этом он не сможет покупать новые бумаги эмитента без статуса «квала».
Ранее Ozon заявил, что акционеры холдинга 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию. Компания считает, что ее перевод в российскую юрисдикцию позволит достичь устойчивого развития и успеха бизнеса, а также максимально защитить интересы заинтересованных лиц.
Мнение аналитиков МР
Доступность бумаг только для «квалов» может оказать давление на котировки компаний, которые уже объявили о планах редомициляции: Ozon, Эталон и ЦИАН. Вероятно, Мосбиржа также запретит короткие позиции по этим распискам, чтобы не дать шортистам шанса еще сильнее обвалить котировки.
Доступность только для квалов сильнее всего может отразиться на котировках Окей, потому что ретейлер по-прежнему не раскрыл планов по переезду в Россию.