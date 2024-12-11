Юристы радуются возможной торговой войне США и Китая, пишут СМИ

Юристы и бухгалтеры в Вашингтоне довольно потирают руки при мысли о деньгах, которые они заработают на торговой войне Дональда Трампа. Он намерен развязать ее в отношении Китая, Европейского союза и других стран, даже если это приведет к повышению процентных ставок в экономиках союзников США до «чрезвычайного уровня» и нанесет ущерб простым американцам. Об этом пишет Ахмед Адель, специализирующийся на вопросах геополитики и политической экономии, в статье для infoBRICS.