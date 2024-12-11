Юристы радуются возможной торговой войне США и Китая, пишут СМИ

Эндрю Боллз, инвестиционный директор американской компании PIMCO (один из крупнейших инвесторов на мировом рынке облигаций. — Прим. ред.), считает, что будет «несколько раундов игры» в отношении торговых пошлин, которыми неоднократно угрожал Трамп, говорится в статье.
Пока же наибольшие убытки несут европейские активы. В ожидании дальнейшего снижения процентных ставок Европейским центральным банком, что негативно отражается на инвестиционной доходности, евро к концу сентября просел к доллару более чем на 5%.
По мнению Боллза, евро продолжит слабеть к доллару, поскольку прогнозируется, что депозитная ставка ЕЦБ снизится с нынешнего уровня в 3,25% до 1,75%. В целом, по мнению Боллза, надвигающаяся мировая торговая война не исключает более низкие — так называемые терминальные — процентные ставки.
Не избежит удара и экономика Великобритании, считает Боллз. Инвесторы сейчас ожидают, что Банк Англии до конца 2025 года трижды сократит ключевую процентную ставку на 0,25%, в результате чего она снизится до 4,0%.
Между тем юристы и бухгалтеры в Вашингтоне пребывают в предвкушении, пока компании готовятся к новым пошлинам, экспортному контролю и торговым войнам, как только Трамп в январе вернется в Белый дом.
Как призналась Николь Бивенс Коллинсон, управляющий директор юридической фирмы Sandler, Travis & Rosenberg, ее компания рассматривает возможность международной экспансии. «К нам сейчас обращается много новых клиентов», — утверждает она.
«Мы загружены делами с 2016 года, но в последнее время как будто произошел взрыв… такое ощущение, что все хотят подать иск к администрации Трампа», — рассказывает на условиях анонимности юрист по вопросам торговли крупной компании.
Пока юристы и бухгалтеры рассчитывают на приток прибыли, помогая своим клиентам избежать ожидаемых тарифов и экспортного контроля, пострадают не только граждане стран, в отношении которых будут введены пошлины, но и простые американцы.
По оценкам Института международной экономики Петерсона, предполагаемые пошлины приведут к снижению доходов в диапазоне от примерно 4% для пятой части беднейших американцев до примерно 2% для квинтиля самых богатых американцев. Типичное домохозяйство среднего класса в США будет терять около 1700 долларов в год.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail