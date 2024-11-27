WSJ: тарифные ограничения Трампа поставят под угрозу мировую торговлю

25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Вашингтон, Мехико и Оттава связаны трехсторонним торговым договором (USMCA), который предполагает создание зоны свободной торговли между государствами. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала Трампу ввести ответные пошлины, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо после заявления республиканца обсудил с ним последствия торговых ограничений в телефонном разговоре.