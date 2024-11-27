WSJ: тарифные ограничения Трампа поставят под угрозу мировую торговлю

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Введение избранным американским президентом Дональдом Трампом высоких таможенных пошлин на ввоз товаров в США может разрушить глобальную торговлю. Такое мнение высказывается в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).
Как в нем отмечается, ограничения также могут негативно сказаться и на внутреннем американском рынке, вызывая рост цен и недовольство потребителей. Сторонники Трампа уверяют, что его действия направлены на получение рычагов влияния на переговорах как с партнерами, так и с конкурентами, пишет издание.
По его информации, европейские союзники США, которые и так нервничали из-за обещаний Трампа ввести пошлины на их товары, восприняли его предупреждение о тарифных ограничениях на продукцию из Мексики и Канады как знак того, что вскоре ЕС может быть втянут в торговую войну с США.
По сведениям газеты, европейские страны уже обсудили возможные ответные меры на торговые ограничения со стороны США, которые нанесут Трампу политический ущерб. При этом WSJ отмечает, что сигналы зарубежных партнеров вряд ли заставят нового американского лидера и его команду отступить от стратегии максимального давления на своих союзников и соперников.
25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Вашингтон, Мехико и Оттава связаны трехсторонним торговым договором (USMCA), который предполагает создание зоны свободной торговли между государствами. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала Трампу ввести ответные пошлины, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо после заявления республиканца обсудил с ним последствия торговых ограничений в телефонном разговоре.
Трамп также пообещал ввести дополнительные тарифы в размере 10% на все китайские товары в связи с тем, что в США якобы поступает контрабанда наркотиков из Китая. МИД КНР заявил, что власти страны проводят жесткую политику по борьбе с наркотиками, а распространение в США синтетического опиоида фентанила — американская проблема.