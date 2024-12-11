Россиян предупредили о подорожании платного обучения в 2025 году

По его словам, на платное обучение можно взять образовательный кредит. Балынин назвал ключевым преимуществом такого займа то, что государство субсидирует расходы по обслуживанию кредита. По словам экономиста, студенту нужно платить только 3% годовых, а обслуживание по ставке более чем 19% годовых будет компенсироваться за счет средств федерального бюджета. Срок данного кредита составляет период обучения, увеличенный на 15 лет и 9 месяцев: на протяжении всего это срока действует льготная ставка.