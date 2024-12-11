Президент Аргентины заявил о начале роста экономики страны

«Сегодня с гордостью и надеждой я могу сказать вам, что мы прошли испытание огнем. Мы выходим из пустыни: рецессия закончилась, страна наконец начала расти. Спасибо за доверие этому правительству», — отметил Милей.
Президент Аргентины заявил о замедлении инфляции и сокращении бюджетного дефицита. «Сегодня мы добились устойчивого профицита бюджета без дефолта, впервые за последние 123 года. Это произошло благодаря проведению крупнейших преобразований в истории человечества и ограничению денежной эмиссии», — указал Милей.
Аргентинский лидер также подчеркнул, что за год его президентства удалось решить вопрос с задолженностью перед импортерами, а также нарастить золотовалютные резервы страны. Кроме того, благодаря стабилизации ситуации с обменными курсами, по словам Милея, базовая заработная плата в стране выросла с $300 до $1 100.
«Это не означает, что мы достигли потолка, но это означает, что мы можем закончить год с облегчением, оставить худшее позади и начать следующий год с уверенностью, что будущее будет все лучше и лучше. В Аргентине наступают счастливые времена», — заявил Милей.