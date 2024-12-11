Нефть. Прогноз EIA и санкции против российской нефти

Тем не менее простимулировать рост мировых цен на нефть может усиление санкционного давление со стороны США в отношении иранской, российской и венесуэльской нефти — соответствующие новости уже начали мелькать в заголовках СМИ.
Также на этой неделе поддержку рынку оказывают позитивные заявления китайских властей. Глобально баланс спроса и предложения поддерживается действиями ОПЕК+.
Фактором давления по-прежнему выступает сильный доллар.
Сегодня в фокусе внимания — ежемесячный отчет ОПЕК, индексы потребительских цен США (ноябрь), запасы нефти от EIA; ежегодная закрытая экономическая конференция в Китае.
Новостной фон.
∙ Администрация Байдена рассматривает возможность введения новых, более жестких санкций против экспорта российской нефти. Ранее власти США опасались ужесточать санкции, чтобы не спровоцировать рост цен на топливо перед выборами. Теперь, когда Brent находится вблизи своих локальных минимумов, усиление санкционного давления на иранскую, венесуэльскую и российскую нефть может быть даже выгодно американским производителям.
∙ EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство пересмотрело свой прогноз относительно избытка предложения в следующем году и теперь ожидает небольшой дефицит. Причина — недавнее решение ОПЕК+ отложить планы по возобновлению части добычи. Рост добычи в следующем году, по мнению EIA, будет происходить в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК+. Ожидается, что добыча нефти в США продолжит расти, что приведет к сокращению чистого импорта на 20%. Цена Brent прогнозируется на уровне близком к текущему — в среднем $74 за баррель.
∙ Спрос на нефть может достичь пика в 770 млн тонн в 2025 г., прежде чем постепенно упадет до 240 млн тонн к 2060 г. — говорится в отчете China National Petroleum Corp.
∙ По данным API, за прошлую неделю запасы нефти в США выросли на 0,499 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,85 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 2,45 млн баррелей. Официальные данные поступят сегодня вечером от EIA. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают снижения запасов нефти на 0,9 млн баррелей и роста запасов бензина на 1,7 млн баррелей.
Фьючерсы на природный газ продолжают движение в диапазоне $3,092−3,392 за MMBtu.
Согласно краткосрочному прогнозу EIA:
∙ Запасы природного газа в США к концу марта 2025 года сократится, но будет по-прежнему выше (на 2%) среднего значения последних 5 лет.
∙ Средняя цена Henry Hub ожидается на уровне $3 за MMBtu до конца зимнего отопительного сезона.
∙ Продажи электроэнергии в США этой зимой будут на 2% больше по сравнению с прошлой зимой. Причина — ожидается более холодная погода, чем в прошлом году.
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