Нефть. Прогноз EIA и санкции против российской нефти

∙ EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство пересмотрело свой прогноз относительно избытка предложения в следующем году и теперь ожидает небольшой дефицит. Причина — недавнее решение ОПЕК+ отложить планы по возобновлению части добычи. Рост добычи в следующем году, по мнению EIA, будет происходить в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК+. Ожидается, что добыча нефти в США продолжит расти, что приведет к сокращению чистого импорта на 20%. Цена Brent прогнозируется на уровне близком к текущему — в среднем $74 за баррель.