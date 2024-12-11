Сан-Хосе
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каким будет курс рубля 11 декабря 2024: прогноз эксперта

Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Источник: Freepik

Индекс Мосбиржи сегодня корректировался вниз на фоне укрепления рубля и снижения котировок нефти. Помимо этого, приближение заседания ЦБ по ключевой ставке, которая может быть повышена до 23%, сдерживают покупателей.

Данные по китайскому торговому балансу за ноябрь оказались неожиданными — экспорт вырос на 6,7% г/г (ниже прогнозных 8,5%), импорт в КНР сократился на 3,9% г/г, хотя ожидался прирост на 0,3%.

В середине недели важной для общих настроений будет публикация ноябрьского индекса потребительских цен (ИПЦ) США. Это важный ориентир для политики ФРС. Кроме того, завтра ОПЕК представит свой ежемесячный отчет.

На российском рынке инвесторы будут ждать вечерних отчетов Росстата по недельной и месячной динамике потребительских цен. Аэрофлот опубликует операционные результаты за ноябрь. Акционеры ФосАгро на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 г.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 декабря- 2500−2600 п.

Волатильность на валютном рынке сохраняется, юань на Мосбирже сегодня курсировал в широком коридоре 13,5−13,9, официальный доллар на завтра снова выше 100. Продолжается поиск баланса после санкционных коллизий конца ноября. Трудности с трансграничными расчетами были оперативно решены, спекулятивное давление на рубль ушло. Тем не менее краткосрочно возможно возвращение юаня выше 14, а доллара — к 102. Проявить себя могут сезонные факторы — предновогодний всплеск потребительской активности, покупка инвалюты под зарубежные поездки, наращивание бюджетных расходов. Сдерживают девальвацию высокие ставки в экономике, меры валютного контроля и относительно стабильные цены на нефть.