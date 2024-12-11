Каким будет курс рубля 11 декабря 2024: прогноз эксперта

Волатильность на валютном рынке сохраняется, юань на Мосбирже сегодня курсировал в широком коридоре 13,5−13,9, официальный доллар на завтра снова выше 100. Продолжается поиск баланса после санкционных коллизий конца ноября. Трудности с трансграничными расчетами были оперативно решены, спекулятивное давление на рубль ушло. Тем не менее краткосрочно возможно возвращение юаня выше 14, а доллара — к 102. Проявить себя могут сезонные факторы — предновогодний всплеск потребительской активности, покупка инвалюты под зарубежные поездки, наращивание бюджетных расходов. Сдерживают девальвацию высокие ставки в экономике, меры валютного контроля и относительно стабильные цены на нефть.