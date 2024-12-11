Индекс Мосбиржи, акции Сбербанка, цены на золото: дайджест инвестора

По оценке аналитика, данные по потребительской инфляции в России за ноябрь, которые будут опубликованы в среду, могут показать ее ускорение с 8,5% до 8,7% в годовом выражении и с 0,8% до 1,3% в месячном выражении — это будет являться тревожным сигналом, предвещающим сохранение жестких монетарных условий в стране.