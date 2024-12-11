Индекс Мосбиржи, акции Сбербанка, цены на золото: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 10 декабря индекс Мосбиржи упал на 1,95%, до 2522,75 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, в понедельник закрылся чуть ниже — на отметке 2518 пунктов, снизившись за день на 2,13%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 2,59%, до 794,46 пункта.
Акции падали широким фронтом — в составе индекса Мосбиржи по итогам дня не оказалось подорожавших бумаг. Наибольшее падение показали акции VK (-5,34%), МКБ (-3,79%), АЛРОСА (-3,7%), «Самолета» (-3,57%) и «ФСК-Россетей» (-3,41%).
На данный момент участники рынка показывают неготовность к наращиванию «длинных» позиций, опасаясь негативных геополитических факторов, а также повышения ключевой ставки со стороны ЦБ, пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
По оценке аналитика, данные по потребительской инфляции в России за ноябрь, которые будут опубликованы в среду, могут показать ее ускорение с 8,5% до 8,7% в годовом выражении и с 0,8% до 1,3% в месячном выражении — это будет являться тревожным сигналом, предвещающим сохранение жестких монетарных условий в стране.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер связывает распродажи на российском рынке акций с «паттерном среды». По его словам, ожидания еженедельных мрачных данных по инфляции повышает нервозность рынка перед очередным заседанием ЦБ по ставке. «До вечера среды будет еще напряженно, кульминация может наступить уже после выхода недельных метрик потребительских цен, а по аналогии с предыдущими неделями завтра [в четверг, 12 декабря] может возобновиться подъем рынка», — спрогнозировал Михаил Зельцер.
Индекс Мосбиржи вчера дошел до ближайшего уровня поддержки в виде психологически важной отметки 2500 пунктов, пишет эксперт’БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По его мнению, индикатор может протестировать этот уровень уже в ближайшие дни, учитывая заметное ухудшение настроений на российском рынке.
«Правда, если рубль вернется к быстрому ослаблению или нефть ускорит подорожание, индекс Мосбиржи способен удержаться от новой волны снижения», — отметили эксперты.
На рынке не было единого фактора, который бы спровоцировал вчерашнее снижение индекса Мосбиржи, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
«Аналогичный откат после волны роста мы видели на прошлой неделе (3−4 декабря). Закрытие прошло на минимуме сессии. Это негативный сигнал, так что есть риск спуска Индекса Мосбиржи ближе к уровню 2500 пунктов Ключевая область поддержки расположена на 2425−2460 пунктов. Причин для ее пробоя вниз пока нет. Внешний фон сегодня спокойный», — рассказал эксперт.
Как полагают аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции», снижение росссийского рынка также может быть связано с сегодняшним аукционом ОФЗ. В пятницу Минфин зарегистрировал новый флоутер ОФЗ-29027.
«Как и в случае с размещенным на прошлой неделе в полном объеме ОФЗ-29026, размер нового выпуска составляет ₽1 трлн. Таким образом, рублевый рынок снова испытает колоссальный разовый отток ликвидности, что может быть причиной слабости рынка акций», — объяснили аналитики.
Акции Сбербанка
Сбербанк в понедельник отчитался по РСБУ за ноябрь и 11 месяцев 2024 года. За это время банк получил чистую прибыль в ₽117 млрд и ₽1,445 трлн соответственно. Рентабельность капитала составила 23,7%.
Аналитики отмечают некоторый негатив в результатах Сбербанка. В частности, чистая прибыль оказалась заметно ниже, чем месяцем ранее, когда она достигла ₽134,2 млрд. «Давление на прибыль в ноябре оказал рост расходов на резервы, вероятно, по валютным кредитам из-за снижения рубля», — пишет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Расходы на резервы в минувшем месяце выросли на 4,8 раза, до ₽713,3 млрд.
Эксперты «Т-инвестиций» указывают на замедление роста корпоративных кредитов и займов физических лиц в сравнении с октябрьскими показателями на фоне высоких ставок. С другой стороны эксперты отмечают, что жесткая политика ЦБ способствует росту депозитов.
Кроме того, результаты Сбербанка показывают, что «рост операционных издержек банка превышает увеличение выручки», пишут аналитики.
Тем не менее в «Т-Инвестициях» позитивно оценивают перспективы «Сбера» и рекомендуют покупать его акции. Таргет брокера по акциям Сбербанка — ₽331. По подсчетам экспертов, обещанные Германом Грефом в ходе дня инвестора дивиденды в следующем году могут составить ₽37 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — более 15%.
«По нашим оценкам, по итогам года “Сбер” заработает примерно ₽1,56 трлн по РСБУ. Годовые дивиденды в таком случае составят ₽34,5 на акцию», — полагает Дмитрий Грицкевич из ПСБ.
«Представленную отчетность оцениваем как неплохую. Но она отражает постепенное ухудшение конъюнктуры финансовой отрасли. В связи с этим опасаемся негативной реакции рынка, учитывая невпечатляющую на фоне текущих ставок дивидендную доходность в 14,7%», — предупредил эксперт.
По итогам торгов во вторник, 10 декабря, обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 2,73%, до ₽230,82, «префы» — на 2,75%, до ₽230,98 за бумагу. Снижение котировок проходило в том числе на фоне общего негатива на российском рынке акций.
Цены на золото
Цены на золото во вторник — впервые с 25 ноября — вернулись к уровням выше $2700 за унцию. По итогам торгов 10 декабря февральский фьючерс на драгметалл подорожал на 1,21%, до $2718,4 за унцию.
Утром в среду на рынке золота продолжился рост. На пике котировки поднимались на 0,83%, до $2741 за унцию.
Золото дорожает четвертую сессию подряд. За это время цены выросли на 3,5%. Рынок покупает драгметалл, ожидая, что ФРС понизит ставку на заседании 18 декабря. Согласно инструменту FedWatch, вероятность снижения ставки сейчас оценивается в 86,1%. Еще 13,9% приходится на сохранение ставки на текущем уровне 4,5−4,75%.
В среду, 11 декабря, выйдут данные по инфляции в США. «Инвесторы надеются, что инфляция в США окажется в пределах прогноза (0,3%), а базовый индекс потребительских цен вырастет на 0,4%, что усилит уверенность в возможном снижении ставки ФРС на следующей неделе», — пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Росту фьючерсов на золото также способствует новость о том, что Китай в ноябре после шестимесячной паузы возобновил покупки золота в свои резервы. Согласно официальным данным, запасы золота в Народном банке Китая в прошлом месяце выросли на 160 тыс. тройских унций — до 72,96 млн тройских унций.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽99,07, продать — по ₽96,94;
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,58, продать — по ₽100,01.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽106,5, продать — по ₽104;
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽106,59, продать — по ₽106,71.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,21, продать — по ₽14,22;
- банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽14,3, продать — по ₽13,9.
Корпоративные события
«ФосАгро». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
«ЭсЭфАй». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
«Аэрофлот». Публикация операционных результатов за ноябрь 2024 года.
Другие важные события
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет развитие угольной отрасли.
Банк России опубликует доклад «Региональная экономика: комментарии главных управлений Банка России», а также макроэкономический опрос ЦБ.
Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти.
Россия: индекс потребительских цен в ноябре — 19:00 мск.
США: индекс потребительских цен в ноябре — 16:30 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2522,75 (-1,95%).
Индекс РТС: 794,46 (-2,59%).
S&P 500: 6034,9 (-0,3%).
Dow Jones Industrial Average: 44 247,83 (-0,35%).
NASDAQ Composite: 19 687,24 (-0,25%).