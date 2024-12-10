Женщины чаще копят на недвижимость и путешествия, а мужчины — на машины и здоровье

«Жилищный вопрос особенно актуален для российских женщин. Среди причин — высокая статистика разводов и возрастающий интерес к инвестициям в недвижимость, который усиливается в условиях нестабильности. Парадоксально, но нестабильные времена открывают новые возможности для вложений. Мы отмечаем рост средней доходности: рыночная доходность платформы в октябре составила 32,92%. Также мы наблюдаем увеличение числа инвесторов — все больше людей стремятся сохранить и приумножить капитал, защищая его от инфляции. Этот тренд одинаково актуален как для мужчин, так и для женщин», — сказал Роман Хорошев, СЕО краудлендинговой платформы JetLend.