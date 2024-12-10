Застройщики призвали россиян не ждать скидок на квартиры

«На сегодняшний день мы знаем, что реальных рисков остановок строек или банкротства девелоперов в России не существует. Есть заявление банков, есть мониторинг Дом.РФ о том, что в зоне риска пока нет ни одного застройщика в Российской Федерации, который бы полностью уходил в дефолт, то есть был бы неспособен покрыть кредиты и рассчитаться с подрядчиками. Если ситуация со снижением продаж будет продолжаться очень долго, то без снижения объема стройки, конечно, могут вырасти риски, связанные с недостатком финансирования строительства. В связи с этим все крупные застройщики заявили о приторможении вывода новых проектов. Если вывод проекта притормозить не получается, то его выводят, но там, где есть возможность притормозить вывод проекта, они притормаживаются. Это приведет к тому, что риски дефолтов застройщиков сойдут на нет. Если меньше строить, то тех денег, которые будут поступать от продаж, будет достаточно. Надо объемы стройки уменьшить на 30%», — рассказал Холопик, отметив, что россиянам не следует ждать значительных скидок на квартиры.