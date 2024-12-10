Застройщики призвали россиян не ждать скидок на квартиры

Недавно появилась информация о значительных сокращениях персонала в крупной российской девелоперской компании «Самолет». Сотрудники поделились с Telegram-каналом Shot, что продажи квартир в новых жилых комплексах значительно снизились, и в связи с этим руководство вынуждает работников покидать компанию «по собственному желанию».
По их словам, за последнее время были уволены около 50 человек, а за последние полгода численность сотрудников могла сократиться на несколько тысяч. Холопик подчеркнул, что в случае продолжения снижения объемов продаж, возрастут риски банкротства строительных компаний и остановки проектов.
«На сегодняшний день мы знаем, что реальных рисков остановок строек или банкротства девелоперов в России не существует. Есть заявление банков, есть мониторинг Дом.РФ о том, что в зоне риска пока нет ни одного застройщика в Российской Федерации, который бы полностью уходил в дефолт, то есть был бы неспособен покрыть кредиты и рассчитаться с подрядчиками. Если ситуация со снижением продаж будет продолжаться очень долго, то без снижения объема стройки, конечно, могут вырасти риски, связанные с недостатком финансирования строительства. В связи с этим все крупные застройщики заявили о приторможении вывода новых проектов. Если вывод проекта притормозить не получается, то его выводят, но там, где есть возможность притормозить вывод проекта, они притормаживаются. Это приведет к тому, что риски дефолтов застройщиков сойдут на нет. Если меньше строить, то тех денег, которые будут поступать от продаж, будет достаточно. Надо объемы стройки уменьшить на 30%», — рассказал Холопик, отметив, что россиянам не следует ждать значительных скидок на квартиры.
«Застройщикам не нужно давать скидки на квартиры, им проще снизить объемы стройки. Банки не разрешают застройщикам давать скидки, потому что есть согласованный бизнес-проект. Если же застройщик начнет продавать квартиры ниже себестоимости, то банк просто прекратит проектное финансирование, а все стройки остановятся. Скидки могут быть, но на какие-то неликвидные квартиры или же в безвыходных ситуациях. На подавляющее большинство ассортимента скидок не будет. Мы видим сейчас отчеты, когда в любом крупном городе есть 10−15 жилых комплексов, на которые застройщики как бы объявили скидки в 10−15%, однако мы тут же видим, что в этом же городе на такое же количество жилых комплексов застройщики подняли цену на 10−15%. То есть и средневзвешенная цена стоит на месте. Это обычное явление. Например, разобрали самые лучшие планировки, самые лучшие этажи, самые видовые квартиры. На оставшиеся цены снижаются», — подчеркнул эксперт.
По словам Холопика, российские застройщики имеют значительный опыт по преодолению кризисов и на фоне иностранных девелоперов это делает их уникальными.
«В чем уникальность российских застройщиков по сравнению с застройщиками других стран мира? В том, что другие страны не имеют такого богатого опыта преодоления кризиса. Наши застройщики преодолели 1998, 2014, 2020 и 2022 годы. У каждого российского застройщика в генетическом коде прописано, что на всякий случай нужно хранить подушку безопасности, что никогда нельзя работать на полном нуле, будучи полностью закредитованным. Если западные или китайские застройщики всегда работают без подушки безопасности, то российские давно приучены часть денег откладывать на черный день. Именно поэтому они кризисы переживают гораздо проще, чем западные», — подытожил эксперт.
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