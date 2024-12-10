Россиянам объяснили, где лучше купить недвижимость в 2025 году

По оценкам специалистов, Россия останется ведущей страной для инвестиций в недвижимость в следующем году, с особым акцентом на Москву и Сочи. Вложение в высокобюджетные ликвидные проекты в этих городах может обеспечить доходность до 20%. Значительную привлекательность для инвесторов демонстрирует Алтай. Еще одним многообещающим направлением является Крым, однако его перспективы зависят от дальнейшего развития политической ситуации. Рост спроса на элитную недвижимость в России объясняется тенденцией вложения средств в стабильные активы на фоне экономической нестабильности.
Второе место по популярности среди российских инвесторов занимает Таиланд, который обогнал ОАЭ по количеству инвестиционных покупок. На Таиланд приходится около 16% запросов от россиян, и этот показатель продолжит увеличиваться в следующем году. Доходность от недвижимости в Таиланде может составить 15% годовых, а сдача в аренду приносит до 60% на вложенный капитал в год. Эксперты объясняют высокий спрос на недвижимость в Таиланде рядом факторов: удобством банковских переводов из России, активным ростом инфраструктуры и увеличением туристического потока, что обеспечивает высокий потенциальный доход от аренды.
Индонезия, особенно остров Бали, также привлекательна для российских инвесторов. Доходность от перепродажи недвижимости на Бали достигает 40%, а от аренды — 12−15% годовых. По открытым данным, ежегодное увеличение числа туристов на Бали составляет в среднем 30%, что обеспечивает высокую заполняемость арендуемой недвижимости. В наиболее популярных районах заполняемость достигает 80−85%.
И несмотря на опасения скептиков о перегреве рынка недвижимости в Дубае, спрос здесь остается высоким. Одним из факторов роста интереса стало активное начало новых проектов — с начала года их насчитывается около 100, многие из которых отличаются высочайшим качеством и доступной стоимостью. Аналитики Kalinka оценивают доходность от инвестиций в недвижимость Дубая в 15% и выше в успешно реализованных проектах. Однако спрос на недвижимость в ОАЭ со стороны россиян в этом году уменьшился. В рейтинге иностранных покупателей россияне опустились на девятое место, что связано с трудностями в проведении переводов из России.
Что касается «тихих гаваней» для инвестиций, то на данный момент они находятся не только в ОАЭ, но и по всему Ближнему Востоку. В частности, в Саудовской Аравии россияне активно инвестируют, получают резидентство и управляют капиталами. Инвесторы Kalinka Ecosystem, вошедшие в проекты на ранних стадиях в Эр-Рияде, уже зафиксировали 35% прибыли на вложенный капитал. В стране созданы уникальные условия для иностранных инвесторов, она открывает свои рынки для зарубежного капитала и внедряет передовые технологии. В перспективе ожидается рост инвестиционных возможностей в связи с приближением таких значимых событий, как Азиатские зимние Олимпийские игры 2029, EXPO 2030 и Чемпионат мира по футболу 2034.
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Т Топ-5 стран для инвестиций в недвижимость среди россиян: данные аналитиков, статистика, перспективы отдельных стран, мнения экспертов.
Д Рассказываем, в недвижимость каких стран будут инвестировать россияне в 2025 году, какие государства находятся в топе популярных для вложений в жилье, какие перспективы для инвестирования в недвижимость откроются в 2025 году и что об этом говорят аналитики.