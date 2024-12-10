Россиянам объяснили, где лучше купить недвижимость в 2025 году

Что касается «тихих гаваней» для инвестиций, то на данный момент они находятся не только в ОАЭ, но и по всему Ближнему Востоку. В частности, в Саудовской Аравии россияне активно инвестируют, получают резидентство и управляют капиталами. Инвесторы Kalinka Ecosystem, вошедшие в проекты на ранних стадиях в Эр-Рияде, уже зафиксировали 35% прибыли на вложенный капитал. В стране созданы уникальные условия для иностранных инвесторов, она открывает свои рынки для зарубежного капитала и внедряет передовые технологии. В перспективе ожидается рост инвестиционных возможностей в связи с приближением таких значимых событий, как Азиатские зимние Олимпийские игры 2029, EXPO 2030 и Чемпионат мира по футболу 2034.