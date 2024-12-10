Позитивный импульс

Группа «М. Видео-Эльдорадо» (MVID 84,8 ₽, +2,05%) продолжает развивать комплементарные бизнесы, запуская новые услуги. Компания начала выкупать подержанные смартфоны, такие как Apple, Samsung, Honor, с планами распространить эту услугу на бытовую технику. Рынок подержанных устройств, по оценкам компании, составляет 130 млрд рублей, что особенно актуально на фоне стагнации продаж новых смартфонов. Кроме того, «М. Видео-Эльдорадо» начала выдавать микрозаймы до 100 000 рублей сроком до 12 месяцев, которые можно использовать как на покупки в сети, так и на любые другие цели. Ранее компания предлагала только рассрочку на технику. В 2023 году через платформу «Директ кредит» было выдано 85 млрд рублей заемных средств, что составило около 16% от общего объема продаж. Эти шаги направлены на диверсификацию бизнеса и поиск новых источников дохода.