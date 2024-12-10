Показали планку: как изменился топ-35 экономически сильных регионов

Также он обратил внимание, что Ленинградская область по совокупности критериев с 33-й позиции в I квартале и 31-й по итогам первого полугодия поднялась на 26-е место. А Курская область, по его словам, по совокупности критериев вошла в топ-35, переместившись с 37-й на 35-ю позицию. Также, согласно исследованию, неплохой рост продемонстрировала Сахалинская область (с 52-го на 27-е место) благодаря размеру среднемесячной зарплаты и финансовым результатам предприятий.