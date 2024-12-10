Показали планку: как изменился топ-35 экономически сильных регионов

Москва, ХМАО и ЯНАО, а также Подмосковье возглавили топ-35 регионов по экономическому потенциалу развития по итогам III квартала. Таковы итоги исследования ФоРГО на основе данных ФНС и Росстата. Ранее ХМАО был третьим, а Московская область в тройку не входила. На смену позиций повлияли размеры уплаченного НДС, зарплат и прибыли предприятий.
Регионы с самым высоким экономическим потенциалом
Москва по итогам III квартала сохранила позиции региона-лидера с самым высоким в России экономическим потенциалом. Догоняет столицу ХМАО и ЯНО, которые по этому показателю поделили второе место. Вслед за ними идут Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Татарстан, Тюменская, Свердловская, Иркутская области и Пермский край.
Таковы итоги исследования Фонда развития гражданского общества «Индекс экономического потенциала регионов РФ. Топ-35» по итогам III квартала на основе данных ФНС и Росстата. Как объясняют авторы в документе, их целью стала оценка эффективности реального сектора экономики субъектов, обеспечивающего благосостояние населения территорий.
Под экономическим потенциалом при этом в исследовании понимается уровень развития реального сектора экономики. Он определяется авторами по трем критериям: размеру фактически уплаченного в бюджет НДС, уровню среднемесячной заработной платы по региону и совокупной прибыли предприятий и организаций региона.
Во второй десятке исследования оказались Краснодарский край, Самарская, Челябинская области, Приморский край, Нижегородская, Новосибирская, Тульская, Белгородская, Вологодская и Оренбургская области.
Третью десятку рейтинга возглавили Коми, Удмуртия, Башкирия, Калининградская, Томская, Ленинградская, Сахалинская, Калужская области, Омская область и Якутия (29-е место), Воронежская и Ярославская области (30-е место).
Замыкают исследование Ростовская область, Владимирская и Магаданская области (32-е место), Рязанская область, Хабаровский край и Курская область.
— Москва по экономическому потенциалу уверенно сохраняет за собой первое место уже несколько лет подряд с наивысшим значением среднего места по двум из трех критериев — уплата НДС и прибыли, уступая первенство по размеру среднемесячной заработной плате лишь Чукотскому АО и ЯНАО, — пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.
По его словам, хорошая динамика показателей у Московской области и Санкт-Петербурга, которые следуют сразу за тройкой лидеров.
— У Московской области второе место по сумме уплаченного в бюджет НДС, третье место по финансовым результатам работы предприятий и организаций, но только 12-е по среднемесячной заработной плате. Санкт-Петербург с 26-го места в I квартале, где он находился из-за убытка предприятий и организаций, по совокупности показателей поднялся на четвертое, — отметил Константин Костин.
Также он обратил внимание, что Ленинградская область по совокупности критериев с 33-й позиции в I квартале и 31-й по итогам первого полугодия поднялась на 26-е место. А Курская область, по его словам, по совокупности критериев вошла в топ-35, переместившись с 37-й на 35-ю позицию. Также, согласно исследованию, неплохой рост продемонстрировала Сахалинская область (с 52-го на 27-е место) благодаря размеру среднемесячной зарплаты и финансовым результатам предприятий.
«Известия» направили запросы в субъекты с просьбой прокомментировать свои позиции в исследовании.
За счет чего регионы повышают экономический потенциал
Ключевое для каждого субъекта, который стремится повысить свой экономический потенциал, — это характеристика агломерации (ресурсы, компактность расположения и др.), работа местных чиновников с бизнесом, лоббистские возможности по связям с крупными федеральными органами власти, привлекательность для крупных компаний и МСП, пояснил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
По его мнению, места субъектов в рейтинге вполне логичны.
— Столица как центр притяжения людских и финансовых ресурсов заслуженно находится на первом месте, — считает эксперт, отмечая, что Московская агломерация является крупнейшей в Европе.
Она в три раза больше по численности населения, чем вторая по величине российская агломерация — Санкт-Петербургская, пояснил Константин Калачев.
С результатами исследования согласен и директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
— С итогами исследования трудно не согласится. Как правило, все регионы, которые оказались в первой десятке, это сырьевые или полусырьевые субъекты, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Но все они обладают общими признаками: их предприятия создают большую добавленную стоимость, а следовательно, у них выше зарплата и НДС, — пояснил он «Известиям».
При этом экономист отметил, что большая часть субъектов стабильно находится на высоких местах, перемещаясь на одну-две позиции, и это, по его словам, печально, так как показывает отсутствие экономического развития других субъектов.