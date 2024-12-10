Оттенки серого: крупный бизнес пригрозил уходом из легальных автомобильных грузоперевозок

Участники рынка намерены просить власти внести комплексные поправки в систему регулирования отрасли, подчеркнул Вадим Филатов. Цель изменений — исключить недобросовестную конкуренцию и вернуть всех в одинаковые условия. На практике это можно осуществить с помощью внесения в закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» поправок, которые конкретизируют, что перевозчиком может выступать лишь компания с водителем в штате и транспортным средством во владении. В отрасли считают, что требуется также снизить размер НДС до 10% для транспортно-экспедиторских услуг, что исключит экономический смысл «оптимизации» НДС фирмами-нелегалами. Кроме того, бизнес просит ускорить создание электронного реестра добросовестных перевозчиков.