Нефть и газ. Много новостей из Китая

Техническая картина выглядит неопределенной — 3-месячный восходящий тренд утерян. Наиболее вероятным видится сценарий продолжения консолидации в диапазоне $70,7−73,6 за баррель.
Опуститься ценам ниже $70 за баррель, скорее всего, мешает политика ОПЕК+ по контролю за объемами поставок. А также позитивные новости из Китая.
Давление на черное золото продолжает оказывать крепкий доллар. Влияние на DXY может оказать статистика по инфляции США, которая выйдет на этой неделе. На следующую неделю запланировано заседание ФРС по ставке.
События в Сирии не оказывают прямого воздействия на рынок нефти. С 2011 г. страна не экспортирует нефть. Однако сам факт наличия связи с другими странами региона может способствовать краткосрочным всплескам нефтяных цен.
Сегодня Американский институт нефти (API) опубликует недельную статистику по запасам нефти в США, а Управление энергетической информации США (EIA) — краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов.
Новостной фон
∙ Вчера власти Китая впервые за 14 лет сделали заявление о необходимости смягчения денежно-кредитной политики — принятие такого решения было бы позитивно для цен сырьевых товаров. На
∙ Трейдеры опционами на нефть настроены максимально по-медвежьи впервые с сентября.
∙ Импорт нефти в Китай в ноябре вырос на 14,3% г/г. Причина — низкий уровень цен.
∙ Частный китайский нефтеперерабатывающий завод Hengli Petrochemical закупил нефти на 12 млн баррелей. Незадолго до этого компания получила дополнительные квоты на импорт в размере 14,6 млн баррелей. Большую часть поставок обеспечила TotalEnergies.
∙ Администрация Джо Байдена 9 января выставит на торги права на бурение нефтяных и газовых скважин в Арктическом национальном заповеднике на Аляске — экологи против.
Фьючерсы на природный газ никак не могут определиться с направлением движения. Ближайшей поддержкой служит уровень $3,078, далее — блок $2,869−2,905. Сопротивление находится на уровне $3,392.
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