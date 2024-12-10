Нефть и газ. Много новостей из Китая

∙ Вчера власти Китая впервые за 14 лет сделали заявление о необходимости смягчения денежно-кредитной политики — принятие такого решения было бы позитивно для цен сырьевых товаров. На 11—12 декабря запланирована закрытая конференция по экономическим вопросам. По мнению экономистов UBS Group AG и Barclays Plc, власти Китая могут повысить целевой показатель дефицита бюджета, что позволит центральному правительству занимать больше средств.