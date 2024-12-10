hh.ru: число вакансий для работы в регионах Арктики выросло за год на 17%

Арктическая зона Российской Федерации располагается на территории девяти субъектов, четыре из них входят в Арктическую зону полностью, пять — частично. Площадь арктического региона составляет 4,8 млн кв. км или 28% территории страны. При этом в Арктике проживает 2,6 млн человек, или 1,7% от всего населения России.
«По итогам за 2024 год российские работодатели, ищущие персонал для работы в регионах Арктики, разместили на hh.ru более 497 тыс. вакансий. Это на 17% больше, чем в 2023 году. В рейтинг наиболее востребованных профессий в Арктике по итогам 2024 года попали преимущественно “синие” воротнички, то есть представители рабочих профессий», — говорится в итогах исследования.
Наиболее востребованной в Арктике оказалась профессия водителя — 8% или почти 40 тыс. вакансий. При этом год к году спрос на водителей в Арктике вырос сразу на 44%. На втором месте по спросу профессия продавца\кассира, на третьем — менеджеры по продажам, также в топ-пять входят профессии машиниста и разнорабочего. Таким образом, компаниям, нанимающим сотрудников для работы в Арктических зонах, нужны как представители массовых профессий, так и специализированные работники.
«Профессией-лидером по росту спроса за год в регионах Арктики стала профессия курьера (+64% новых вакансий), на втором месте по приросту — операторы кол-центров, на третьем — разнорабочие. На данный момент аналитика hh.ru показывает, что наиболее гармоничное соотношение резюме и вакансий в регионах арктической зоны сейчас зафиксировано в Якутии и Коми — более пяти активных резюме на вакансию. В остальных регионах мы видим достаточно выраженный кадровый дефицит со стороны бизнеса», — указано в итогах исследования.
Зарплаты в Арктике
Уточняется, что часть регионов Арктики традиционно остаются одними из самых выгодных с точки зрения возможного заработка для россиян. Так, на данный момент средняя предлагаемая зарплата в Чукотской АО достигла 117 тыс. рублей, регион занимает первое место в стране по уровню медианной зарплаты. Также в рейтинг с самыми высокими зарплатными предложениями вошли НАО и ЯНАО, Якутия и ХМАО.
Больше всего в арктической зоне год к году медиана зарплат выросла в вакансиях из Чукотки (+ 27 тыс. до 117 тыс.), на втором месте по динамике зарплат оказались работодатели из НАО (+21 тыс. до 104 тыс.), на третьем — Якутия (+20,2 тыс. до 91 тыс. рублей).
Аналитики отмечают, что новые технологии могут упростить жизнь как вахтовым, так и постоянным производственным работникам за счет автоматизации производства, снижения травматизма и предиктивных технологий. При этом в Арктике спрос на специалистов, умеющих внедрять ИТ-технологии как в производство, так и местную инфраструктуру у местных работодателей невелик — всего 3% от всего объема предложений о работе по стране. В то же время за год спрос на таких специалистов у работодателей из зоны Арктики вырос сразу на 100%.
Работодатели из арктических регионов достаточно активно инвестировали в 2024 году в различные социальные блага и бонусы для работников. По данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат» у 66% компаний из девяти регионов Арктики есть ДМС в качестве гарантированной льготы для своих работников. Средняя стоимость данной льготы в год на рядового работника порядка 5 тыс. рублей.
Также еще у 70% компаний, находящихся в арктической зоне, есть компенсация корпоративной мобильной связи, средние затраты в год на одного рядового работника — 5,4 тыс. рублей. При этом у каждой пятой компании (22%) из арктических регионов среди гарантий есть доставка сотрудников от/до места работы, средняя сумма затрат в этой части — 32 тыс. рублей. По итогам этого года у 57% компаний из зоны Арктики уже проходил пересмотр и повышение зарплат сотрудников. Средний размер пересмотра — 10% от текущего уровня дохода работников.