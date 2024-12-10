hh.ru: число вакансий для работы в регионах Арктики выросло за год на 17%

Аналитики отмечают, что новые технологии могут упростить жизнь как вахтовым, так и постоянным производственным работникам за счет автоматизации производства, снижения травматизма и предиктивных технологий. При этом в Арктике спрос на специалистов, умеющих внедрять ИТ-технологии как в производство, так и местную инфраструктуру у местных работодателей невелик — всего 3% от всего объема предложений о работе по стране. В то же время за год спрос на таких специалистов у работодателей из зоны Арктики вырос сразу на 100%.