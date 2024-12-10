Эксперты отметили склонность зумеров к накоплениям

Специалисты отметили, что миллениалы и зумеры — две группы, которые разделены не только по возрасту, но и по финансовым привычкам и подходам к накоплению. Единым ядром выступают использование технологий и стремление к устойчивому инвестированию, однако подходы к кредитам, сбережениям и рискам заметно отличаются. Эти различия во многом объясняются экономическими условиями, в которых выросло каждое из поколений.
Эксперты сообщили, что поколение зумеров, хотя и представлено от общего числа вкладчиков в меньшем процентном соотношении относительно миллениалов (48,4% к 51,6%), проявляет явное стремление к накоплениям и созданию финансовой подушки. Зумеры делают более значительные вклады по сравнению с миллениалами, что подчеркивает их финансовую целеустремленность и осознанный подход к сбережениям.
Говоря о среднем кредитном рейтинге миллениалов и зумеров, эксперты заявили, что он составляет 632 и 518 баллов соответственно. Согласно выводам специалистов, банки охотнее одобряют кредиты миллениалам. Регионами-лидерами по финансовой грамотности среди миллениалов стали Белгородская, Калининградская, Калужская и Орловская области. Регионы — лидеры по финансовой грамотности среди зумеров — Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская и Архангельская области, а также Москва.
По словам экспертов, зумеры чаще открывают микрозаймы — они на первом месте с 46,5% от общего числа открытых кредитных продуктов, кредиты на втором месте — 26%, кредитные карты на третьем — 25,7%. Миллениалы также чаще в 2024 году открывали микрозаймы — 39,8%, далее идут кредиты — 29,5%, затем кредитные карты — 27%. Предпочтения в выборе кредитных продуктов у двух поколений совпадают, однако, если сравнить доли открытых кредитных продуктов у миллениалов и зумеров, то получается соотношение 62,4% к 37,6% соответственно, что свидетельствует о большем интересе миллениалов к этим финансовым инструментам.
«Поколение миллениалов, родившихся между 1981 и 1996 годами, часто встречается с вызовами в управлении своими финансами, что обусловлено экономическими кризисами, которые они пережили. Эта демографическая группа предпочитает традиционные способы накопления: хранение средств на банковских счетах и инвестирование в недвижимость. В отличие от них зумеры, появившиеся на свет в период с 1997 по 2012 год, имеют иной взгляд на финансовые вопросы», — отметил директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.
Он напомнил о том, что они выросли в эпоху цифровых технологий и получили широкий доступ к информации. В это время вопрос финансовой грамотности вышел на один из первых планов и стал важной темой для обсуждения среди населения. Как результат, зумеры предпочитают избегать открытия кредитных счетов, предпочитая депозиты и другие менее рискованные способы управления своими деньгами, заключил эксперт.
В ноябре сообщалось, что по результатам прошлого месяца количество выданных автокредитов снизилось как на новые легковые автомобили, так и на подержанные. Выдача автокредитов снизилась как в количественном, так и в денежном выражении. В случае с новыми машинами в сравнении с сентябрем их количество уменьшилось на 24%, а в рублях — на 29%. Суммарно за 10 месяцев 2024 года автокредиты «в плюсе» — на 86% в штуках и на 77% в деньгах.