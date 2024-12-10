Эксперты отметили склонность зумеров к накоплениям

В ноябре сообщалось, что по результатам прошлого месяца количество выданных автокредитов снизилось как на новые легковые автомобили, так и на подержанные. Выдача автокредитов снизилась как в количественном, так и в денежном выражении. В случае с новыми машинами в сравнении с сентябрем их количество уменьшилось на 24%, а в рублях — на 29%. Суммарно за 10 месяцев 2024 года автокредиты «в плюсе» — на 86% в штуках и на 77% в деньгах.