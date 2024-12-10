Депутат объяснил, когда положен отпуск за свой счет

По мнению эксперта, если работнику потребуется оформить больничный лист в течение этого времени, оплату за него произведут по завершении или отпуска или после его прерывания. Как отметил парламентарий, если отпуск короче 14 дней за год, его включают в трудовой стаж, используемый для расчета основного оплачиваемого ежегодного отпуска.