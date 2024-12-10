Депутат объяснил, когда положен отпуск за свой счет

«Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, в некоторых случаях работодатель обязан предоставить отпуск без содержания на основании заявления сотрудника. Такие случаи включают рождение ребенка, заключение брака или утрату близких родственников с максимальной продолжительностью до пяти календарных дней», — отметил депутат.
По мнению эксперта, если работнику потребуется оформить больничный лист в течение этого времени, оплату за него произведут по завершении или отпуска или после его прерывания. Как отметил парламентарий, если отпуск короче 14 дней за год, его включают в трудовой стаж, используемый для расчета основного оплачиваемого ежегодного отпуска.
Депутат проинформировал, что в договоре, заключенном между работодателем и сотрудником могут быть учтены множество причин для оформления отпуска без содержания.
«Ветераны Великой Отечественной войны могут рассчитывать на отпуск до 35 календарных дней в году, пенсионеры по возрасту — до 14 дней, а инвалиды — до 60 дней. Кроме того, федеральные законы обязывают предоставлять отпуск некоторым категориям лиц, включая участников боевых действий, награжденных орденами и почетными званиями, членов избирательных комиссий, инвалидов войны и ветеранов», — подытожил Никита Чаплин.
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